Gen Z chọn đại học: Tìm môi trường để thích nghi, linh hoạt và tỏa sáng ở mọi lĩnh vực

Ngày nay, việc chọn trường đại học không còn đơn thuần là "học ngành nào dễ xin việc". Với phụ huynh, vẫn có những tiêu chí truyền thống: chất lượng đào tạo tốt, cơ hội việc làm sau khi ra trường, uy tín học hiệu. Nhưng với Gen Z bấy nhiêu thôi là chưa đủ, đại học là cả một sân chơi sáng tạo – nơi họ được tự do khám phá năng lực bản thân, trải nghiệm đa dạng và chuẩn bị sẵn sàng để tỏa sáng trong mọi lĩnh vực. Một ngôi trường lý tưởng vì thế không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, mà còn khơi nguồn để sinh viên chủ động "làm mới mình", rèn luyện bản thân một cách linh hoạt và thích nghi trước những thay đổi không ngừng của thế giới.

Trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu biến chuyển từng ngày, việc học trên giảng đường không còn chỉ là đọc sách, nghe giảng. Gen Z muốn nhiều hơn: cơ hội thực hành, thử thách bản thân, mở rộng mối quan hệ và xây dựng "portfolio" cá nhân thực chất ngay từ khi còn đi học. Những trải nghiệm thực tế, từ thực tập, các dự án ngoại khóa, giao lưu quốc tế, đến hoạt động nghiên cứu, giúp sinh viên không chỉ vững kiến thức mà còn chủ động định vị tương lai của mình. Chính vì vậy, môi trường đại học lý tưởng giờ đây cần vừa "linh hoạt", vừa giàu trải nghiệm – điều mà Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) đang theo đuổi.

Gen Z chọn trường với mong muốn được thực hành, thử thách và xây dựng "portfolio" cá nhân thực chất ngay từ sớm.

HUFLIT đã xây dựng mô hình giáo dục "linh hoạt chuyển đổi", đáp ứng nhu cầu vừa chắc kiến thức, vừa đa trải nghiệm của Gen Z. Tại đây, sinh viên được khuyến khích thử thách bản thân, mở rộng cơ hội và tạo dựng portfolio từ rất sớm. Đây không chỉ là học để lấy bằng, mà còn là học để "bật" bản thân, tích lũy kinh nghiệm, và chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai.

Là một trong những trường ngoài công lập đầu tiên tại khu vực phía Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh chú trọng các nhóm ngành mũi nhọn như Ngôn ngữ và Văn hoá, Công nghệ thông tin, Kinh tế và Luật hay đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh. Tại HUFLIT, các bạn không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, mà còn được học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, tạo môi trường học tập mang tính quốc tế, giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với ngôn ngữ và văn hóa công việc toàn cầu. Đây là lợi thế rất lớn, bởi thế hệ Gen Z ngày nay vừa cần kiến thức chuyên môn, vừa cần kỹ năng hội nhập nhanh chóng vào môi trường đa quốc gia.

Những lựa chọn ngành học tại HUFLIT cũng rất đa dạng, với 23 ngành đào tạo bậc đại học chính quy trải rộng nhiều trên lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu khác nhau của thị trường lao động. Ngoài những ngành truyền thống, trường liên tục mở các ngành "hot" như Kỹ thuật phần mềm, Marketing, Truyền thông đa phương tiện… những ngành được nhiều chuyên gia nhận định đang "khát" nhân lực chất lượng cao trong thời đại số hóa. Với sinh viên, đây là cơ hội để vừa theo đuổi đam mê, vừa tăng cơ hội nghề nghiệp trong một thế giới liên tục biến đổi.

Bên cạnh những cơ hội phát triển trong nước, HUFLIT còn đặc biệt chú trọng kết nối toàn cầu. Sinh viên được tham gia học kỳ trao đổi, thực tập quốc tế, hỗ trợ chuyển tiếp và nhận học bổng tại các trường đối tác ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Trung Quốc… Mô hình "học không biên giới" này giúp sinh viên mở mang tư duy, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa và chuẩn bị cho hành trình hội nhập toàn cầu.

HUFLIT kết nối toàn cầu, mở lối cho sinh viên hội nhập.

Không chỉ lý thuyết hay "trải nghiệm trên giấy", HUFLIT còn đầu tư mạnh vào môi trường thực tế. Ngay từ năm Nhất, sinh viên đã có cơ hội trải nghiệm thực tiễn thông qua nhiều hoạt động như HUFLIT Internship Week, các câu lạc bộ ngoại khóa, sự kiện truyền thông, nghiên cứu khoa học, kỹ năng mềm và công nghệ thông tin… Đây chính là "bệ phóng" để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và xây dựng sự tự tin. Với những trải nghiệm này, sinh viên không chỉ học để hiểu, mà còn học để làm, học để thử và học để trưởng thành.

Đại học của là nơi để Gen Z khám phá bản thân và sáng tạo. Họ muốn môi trường học linh hoạt, không gò bó, có thể thử nhiều vai trò, từ quản lý dự án, làm truyền thông, đến phát triển sản phẩm công nghệ. HUFLIT chính là nơi để họ thử thách bản thân, thử "đổi vai" liên tục, và quan trọng hơn, được khích lệ mỗi khi dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Vậy học đại học thực sự để làm gì? Với thế hệ Gen Z, câu trả lời là: để tự tin thích nghi, chủ động tạo ra giá trị, và không bị "chệch nhịp" trước bất kỳ thay đổi nào của thị trường lao động. HUFLIT không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình ấy – bằng mô hình giáo dục linh hoạt chuyển đổi, nuôi dưỡng bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng tự chủ.

Chọn đại học giờ đây, không phải chỉ là chọn ngành học, mà là chọn một môi trường để mình có thể tỏa sáng, học hỏi, trải nghiệm và chủ động định vị tương lai. Với những gì HUFLIT đang xây dựng, đây rõ ràng là một "sân chơi" không chỉ vững chắc về học thuật, mà còn mở ra vô vàn cơ hội để mỗi sinh viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Học đại học, suy cho cùng, là học cách làm mới bản thân, học cách thích nghi, học cách tự tin trong thế giới luôn thay đổi. Và HUFLIT đang chứng minh rằng, với môi trường linh hoạt, đa trải nghiệm và kết nối toàn cầu, Gen Z không chỉ học để biết, mà học để làm, học để thử, học để tỏa sáng.