Gặp lại người vay 38.000 đồng từ 10 năm trước chưa trả, người phụ nữ đòi lại rồi lập tức phải đi cấp cứu

Vụ việc vừa xảy ra trên một chuyến xe buýt tại Trung Quốc đã khiến những người có mặt phải bàng hoàng.

Mới đây, một vụ việc đã xảy ra tại Trung Quốc khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ, khi một người đàn ông không những quỵt nợ mà còn tấn công dã man chủ nợ của mình khi người này vô tình gặp lại hắn ta trên xe buýt.

Thông tin trên tờ Mothership dẫn lại từ tờ The Paper cho biết, sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua tại huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bắt nguồn từ một câu chuyện cách đó hơn 10 năm.

Hôm đó, người phụ nữ họ Wang đang làm việc tại một chợ rau thì một người đàn ông lạ mặt, họ Xu, đã hỏi vay số tiền là 10 tệ (hiện tại tương đương khoảng 38.000 VNĐ) để giải quyết việc khẩn cấp.

Sau đó, cô Wang đã vài lần tình cờ gặp lại người đàn ông này tại chợ và yêu cầu ông ta trả nợ, nhưng vẫn không đòi được tiền.

Sự việc bẵng đi 10 năm, cho đến tháng 5 năm 2026, cô Wang nhìn thấy Xu trên xe buýt và lại đòi số tiền đó. Xu, lúc này đang trong tình trạng say xỉn, phủ nhận việc vay tiền và buông lời xúc phạm bà Wang. Cuộc tranh cãi leo thang thành xô xát khi Wang tát Xu.

Xu tát lại và đá vào người cô Wang một cách hung bạo, khiến cô ngã ngược trở lại ghế ngồi. Tài xế xe buýt đã can thiệp thì sự việc mới dừng lại. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xuống xe, Xu quay lại tiếp tục đấm và đá Wang, gây ra chấn thương gãy xương ức, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu. Hắn thừa nhận đã vay 10 tệ sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Mới đây, tòa án đã tuyên phạt Xu 7 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích.

(Theo Mothership)