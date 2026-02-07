Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết, bác sĩ của đơn vị vừa xử lý trường hợp móc câu cắm sâu vùng cổ của một bệnh nhi.

Khai thác tiền sử bệnh, cháu N.Q.K. 13 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị được đưa vào viện để xử lý vết thương vùng cổ. Bác sĩ ghi nhận một lưỡi câu cá mắc sâu ở vùng cổ khiến cháu K. đau nhiều, chảy máu. Lưỡi câu đâm xuyên, mắc sâu vào mô mềm, nằm gần các cấu trúc quan trọng như mạch máu và dây thần kinh. Vị trí vết thương nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Luyến, Đơn nguyên Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành thực hiện can thiệp, lấy dị vật an toàn khỏi cổ bệnh nhi.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi, xử lý vết thương và điều trị dự phòng. Hiện sức khỏe ổn định, vết thương tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Luyến, tai nạn do móc lưỡi câu cá có thể xảy ra trong sinh hoạt, vui chơi hằng ngày. Khi dị vật mắc vào vùng cổ, mặt hoặc các vị trí nguy hiểm, người dân không tự ý xử lý tại nhà, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.

Móc câu được loại bỏ, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đây không phải lần đầu tiên trẻ gặp nguy hiểm với móc câu. Trước đó vào ngày 20/1, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận 2 ca chấn thương mắt rất nặng do móc câu găm vào mắt.

Bệnh nhi T.H.A 15 tuổi, trú phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng, đau nhức, mờ mắt, phù nề nghiêm trọng; móc câu cắm vào mi trên. Theo lời kể của bệnh nhân và gia đình, H.A đang đứng xem bạn câu nhái thì bất ngờ bị cú giật cần khiến lưỡi câu bật mạnh và ghim vào vùng mắt.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định đây là ca tổn thương phức tạp, phối hợp nhiều tổn thương nghiêm trọng: mi mắt phù nề nặng, dị vật là móc câu ghim vào mi trên mắt trái; kết mạc cương tụ; giác mạc rách hình vòng cung; vết rách lan ra củng mạc; mống mắt phòi kẹt; tiền phòng nông; đục vỡ thể thủy tinh. Thị lực mắt trái suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách rất gần.

Trước tình trạng nguy cấp, ê-kíp đã phẫu thuật cấp cứu: xử trí mống mắt, khâu giác mạc - củng mạc - kết mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn, bơm hơi tái tạo tiền phòng và tạo hình mi trên. Sau một tuần điều trị, sức khỏe và tinh thần bệnh nhân ổn định hơn, song vùng mi vẫn còn phù nề, đồng tử giãn méo, đáy mắt chưa thể soi rõ. Tiên lượng phục hồi thị lực còn nhiều khó khăn, cần theo dõi và điều trị lâu dài.

Một trường hợp khác bệnh nhân N.T.N 12 tuổi, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị móc câu bắn vào mắt phải khi đi qua khu vực hồ câu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, suy giảm thị lực nặng. Thăm khám cho thấy, kết mạc cương tụ toàn bộ, giác mạc phù, móc câu xuyên qua vùng giác mạc sát rìa, tiền phòng xẹp, thể thủy tinh đục vỡ. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu giác mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn. Tiên lượng rất nặng, nguy cơ mù lòa cao.