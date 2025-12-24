Gắp dị vật kim loại sâu do tai nạn lao động

Bệnh nhân nam, 63 tuổi, làm nghề thợ mộc. Trong quá trình lao động, bệnh nhân không may bị súng bắn đinh bắn một chiếc đinh kim loại vào mặt trong đùi. Dị vật nằm sâu trong tổ chức mỡ và cơ, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mô mềm, nhiễm trùng và biến chứng nếu không được xử trí đúng cách.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng và chỉ định các phương tiện chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định chính xác vị trí, độ sâu và hướng đi của dị vật. Trên cơ sở đó, ekip Khoa Ngoại tiến hành thủ thuật lấy dị vật với sự hỗ trợ của trang thiết bị chuyên môn.

Quá trình can thiệp được thực hiện thận trọng, đảm bảo hạn chế tối đa tổn thương mô xung quanh. Dị vật kim loại đã được lấy ra an toàn khỏi tổ chức phần mềm. Sau thủ thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn.

Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn lao động liên quan đến dụng cụ cơ khí, súng bắn đinh có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu dị vật xuyên sâu vào cơ thể. Khi xảy ra tai nạn, người bị nạn cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời, không tự ý can thiệp tại nhà nhằm tránh nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng về sau.