Can thiệp kịp thời đặt máy tạo nhịp tim cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Trước diễn biến nhanh và nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) đã khẩn trương hội chẩn và phối hợp cùng Khoa Cấp cứu triển khai đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nhằm duy trì nhịp tim và ổn định tuần hoàn cho người bệnh.

Theo nhận định của ekip điều trị, tình trạng nhịp tim chậm nghiêm trọng kèm sốc có thể liên quan đến việc sử dụng quá liều thuốc chẹn beta giao cảm trên nền nhiều bệnh lý mạn tính nặng, bao gồm bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính, suy tim và bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang phải lọc máu chu kỳ. Đây là trường hợp nguy cơ cao, đòi hỏi quyết định can thiệp nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Sau can thiệp đặt máy tạo nhịp tim, huyết động bệnh nhân dần ổn định, nhịp tim cải thiện rõ rệt, các triệu chứng đau ngực và khó thở giảm. Người bệnh đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như choáng váng, ngất, mệt lả, mạch chậm hoặc tụt huyết áp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Đặc biệt, những người có bệnh lý tim mạch, thận mạn hoặc đang sử dụng thuốc tim mạch, nhất là nhóm thuốc chẹn beta, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc thay đổi liều khi chưa có chỉ định của bác sĩ.