Những cơn gió mùa đông lạnh giá mang theo không khí lạnh và khô hanh, khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh, gây ra các vấn đề như tay chân lạnh, da khô nứt nẻ. Lúc này, một món ăn nóng hổi không chỉ giúp xua tan cái lạnh mà còn bồi bổ cơ thể và tinh thần nhờ tính ấm nóng của các nguyên liệu. Ngay dưới đây chúng tôi gợi ý cho bạn 4 món ăn nóng hổi kết hợp tác dụng xua tan lạnh và dưỡng ẩm cho da khô. Những món ăn này không chỉ giúp bạn cải thiện vị giác mà còn là lựa chọn ấm lòng cho bữa ăn mùa đông.

1. Thịt ức bò kho củ cải: Sự kết hợp hoàn hảo giúp làm ấm và bổ khí huyết

Thịt ức bò rất giàu sắt heme và protein chất lượng cao. Khi kết hợp với glucosinolate từ củ cải trắng, nó có thể thúc đẩy cơ thể hấp thụ sắt và tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó trong Đông y, thịt bò có tính ấm, trong khi củ cải có tính mát, khi hầm chung cả hai có thể cân bằng hai tính này, rất phù hợp cho những người có thể trạng yếu vào mùa đông.

Nguyên liệu làm món thịt ức bò kho củ cải

500g thịt ức bò, 300g củ cải trắng, 30g gừng, 2 cái hoa hồi, 3 lá nguyệt quế, 5g ớt khô, 20ml rượu nấu ăn, 15ml nước tương, 10ml nước tương đen, 15g đường phèn, 5g muối và lượng nước vừa đủ.

Cách làm món thịt ức bò kho củ cải

Bước 1: Cắt thịt ức bò thành từng miếng vuông 3cm và ngâm trong nước khoảng 1 giờ để loại bỏ huyết (thay nước 2-3 lần trong quá trình ngâm). Gọt vỏ củ cải và cắt thành miếng vừa ăn. Gừng băm nhỏ để riêng. Cho thịt ức bò vào nồi nước lạnh, thêm 10ml rượu nấu ăn và vài lát gừng, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt ra và rửa lại với nước ấm.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm đường phèn và xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển sang màu hổ phách. Nhanh chóng cho thịt ức bò vào, đảo đều để mỗi miếng thịt được phủ đều màu đường. Tiếp theo cho hoa hồi, lá nguyệt quế và ớt khô vào xào cho thơm. Đổ phần rượu nấu ăn còn lại, nước tương và nước tương đen vào đảo đều.

Bước 3: Thêm lượng nước nóng ngập các nguyên liệu, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ. Cho củ cải vào và tiếp tục ninh trong 20 phút đến khi củ cải trở nên trong suốt. Nêm muối và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại là hoàn thành.

2. Đậu phụ hầm cải thảo và miến: Món ăn làm ấm lòng người ăn chay

Món ăn này kế thừa phương pháp nấu hầm truyền thống, sử dụng nước dùng thay vì nước lọc và thêm kỷ tử để tăng cường giá trị dinh dưỡng. Chất xơ từ cải thảo và protein thực vật từ đậu phụ tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, phù hợp cho người ăn chay hoặc những người thích bữa ăn nhẹ.

Chuẩn bị nguyên liệu

300g đậu phụ, 8 cây nấm hương khô, 50g miến, 200g cải thảo, 15g gừng, 10g kỷ tử, 6g muối, 3g tiêu trắng, 5ml dầu mè, 800ml nước dùng gà.

Cách làm món đậu phụ hầm cải thảo và miến

Bước 1: Ngâm nấm hương khô trong nước ấm và cắt thành hình chữ thập; ngâm miến trong nước lạnh cho đến khi mềm; cắt đậu phụ thành lát dày 2cm và ngâm trong nước muối khoảng 10 phút để khử mùi tanh; rửa sạch cải thảo rồi cắt thành các khúc ngắn. Phết một lớp dầu mỏng lên chảo và chiên đậu phụ cho đến khi vàng đều hai mặt.

Bước 2: Dùng cải thảo lót xuống đáy nồi đất/sành/sứ. Sau đó xếp đậu phụ chiên và nấm hương lên trên. Đổ nước dùng gà vào, thêm vài lát gừng rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó sau đó giảm lửa nhỏ và hầm trong 20 phút.

Bước 3: Cho miến đã ngâm vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút cho đến khi miến trong suốt. Nêm nếm muối và tiêu trắng, rồi rưới dầu mè để tăng thêm hương thơm. Cuối cùng bạn thêm kỷ tử vào rồi tắt bếp.

3. Phi lê cá bơn sốt cà chua: Món ăn vị chua ngọt giúp làm dịu chứng khô miệng, tốt cho da khô

Cá bơn rất giàu axit béo không bão hòa, còn lycopene trong cà chua có đặc tính chống oxy hóa. Sự kết hợp của hai thành phần này tạo nên vị chua ngọt, có thể kích thích vị giác và làm giảm tình trạng nhạt nhẽo do khô miệng gây ra. Món ăn này cũng rất tốt cho những người gặp tình trạng da khô mùa đông.

Nguyên liệu làm món phi lê cá bơn sốt cà chua

300g phi lê cá bơn, 2 quả cà chua, 30g tương cà chua, 10g gừng băm nhỏ, 5g hành lá thái nhỏ, 4g muối, 5g đường, 2g tiêu trắng xay, 10g tinh bột bắp, 20ml dầu ăn

Cách làm món phi lê cá bơn sốt cà chua

Bước 1: Cắt phi lê cá bơn thành từng lát dày 1.5cm, cho vào bát rồi ướp với chút muối, tiêu trắng và bột bắp trong 15 phút. Khía cà chua thành hình chữ thập, chần qua nước sôi rồi thái hạt lựu. Cho dầu vào chảo, phi thơm gừng, cho cà chua thái hạt lựu vào xào cho đến khi mềm nhuyễn, đổ tương cà vào và khuấy đều, sau đó thêm nửa bát nước và đun sôi.

Bước 2: Vặn nhỏ lửa, cho từng miếng phi lê cá vào nồi, và nhẹ nhàng ấn chúng xuống. Sau đó bạn nấu trong khoảng 3 phút đến khi thấy phi lê cá bơn cong lại. Thêm đường và muối cho vừa ăn, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

4. Canh gà, nhãn và táo đỏ: Món ăn làm ấm tử cung cho phụ nữ

Món canh này kết hợp quan niệm y học cổ truyền về "thuốc và thức ăn cùng nguồn gốc". Nhãn bổ tim và lá lách; táo đỏ bổ huyết và an thần; còn đương quy giúp tăng cường huyết áp và điều hòa kinh nguyệt. Kết hợp với tính ấm nóng và bổ dưỡng của thịt gà, món canh này đặc biệt thích hợp cho phụ nữ bị lạnh tay chân vào mùa đông hoặc khó chịu trong kỳ kinh nguyệt.

Nguyên liệu làm món canh gà, nhãn và táo đỏ

Nửa con gà thả vườn, 15g long nhãn khô, 8 quả táo đỏ, 5g rễ đương quy, 10g rễ hoàng kỳ, 20g gừng thái lát, 5g muối, 1500ml nước.

Cách làm món canh gà, nhãn và táo đỏ

Bước 1: Rửa sạch và chặt thịt gà thành từng miếng vừa ăn, cho vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và chần sơ. Vớt ra và rửa lại với nước ấm. Ngâm đương quy và hoàng kỳ trong nước khoảng 10 phút để loại bỏ tạp chất, bỏ hạt táo đỏ và để riêng.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu vào nồi hầm sứ, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó dùng muôi hớt sạch bọt, rồi ninh nhỏ lửa trong 1.5 giờ. Thêm muối cho vừa ăn, và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút để các hương vị hòa quyện.

Mẹo nấu ăn

Kiểm soát nhiệt độ: Khi hầm thịt, trước tiên hãy đun sôi ở lửa lớn để khử mùi tanh, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh cho đến khi thịt mềm; khi hầm rau củ, hãy dùng lửa vừa đến nhỏ để nước dùng được trong.

Kết hợp thực phẩm: Các loại thực phẩm có tính hàn (như củ cải trắng) nên được nấu cùng với các loại thực phẩm có tính nóng (như thịt bò) để tránh làm ảnh hưởng đến người có thể chất lạnh.

Thời điểm nêm gia vị: Nên thêm muối 10 phút trước khi thịt chín. Thêm quá sớm sẽ khiến thịt bị dai.

4 món nóng hổi, bốn tầng hương vị ấm áp. Từ món ức bò kho củ cải bổ dưỡng đến món phi lê cá bơn sốt cà chua thanh mát và ngon miệng, hay món đậu phụ hầm cải thảo và miến đến món canh gà đặc biệt dành cho phụ nữ, mỗi món ăn đều thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe. Trong mùa đông lạnh giá này, hãy để những món ăn ngon trở thành lớp áo giáp chống lại cái lạnh, và để vị giác của bạn được thỏa mãn.