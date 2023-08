Gã đầu tư liều lĩnh của phố Wall - Livermore: Bất bại nhờ 8 nguyên tắc giao dịch, giúp thăng hoa ngay cả khi thị trường biến động

Jesse Livermore là một trong những huyền thoại đầu cơ của thế giới vào đầu thế kỷ 20. Ông có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, được mệnh danh “vua đầu cơ”, “con gấu khổng lồ” ở Phố Wall khi thu lợi nhuận khủng nhờ vào việc đầu cơ chênh lệch.

Livermore được đánh giá là một trong những trader giỏi nhất mọi thời đại nhờ vào sự nhanh nhạy hơn người của mình.

Trong suốt sự nghiệp vĩ đại, ông đã trải qua 4 lần thăng trầm lên xuống cùng thị trường, từng được nhiều chuyên tài chính cảnh báo sẽ khó được lợi nhuận từ chứng khoán nữa.

Jesse Livermore

Tuy nhiên, với sự nhạy bén, cùng tư duy nhanh nhạy, ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, Livermore đã sở hữu khối tài sản khổng lồ vượt quá 100 triệu USD. Thành công đến vậy, nhưng năm 63 tuổi, ông đã chọn kết liễu cuộc đời với lá thư tuyệt mệnh vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống nhiều biến cố.



Dù vậy, Livermore vẫn là huyền thoại, “nhà đầu cơ số 1” mà bao người ngưỡng mộ.

Ngoài câu nói nổi tiếng “đừng để mất vốn, hãy sẵn sàng cất đi một nửa số lợi nhuận bất cứ lúc nào”, thì Livermore cũng có 8 nguyên tắc giao dịch bất bại khác.

8 quy tắc giao dịch bất bại

Trong cuốn sách “Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán”, Livermore đã tổng hợp kinh nghiệm trong cuộc đời để chia sẻ tới mọi người 8 quy tắc giao dịch thành công:

1. Những nhà đầu tư xuất sắc là người biết kiên nhẫn, họ chờ đợi thị trường xác nhận phán đoán của họ. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ tin tưởng vào đánh giá của bạn cho đến khi thấy hiệu suất của thị trường.

2. Muốn kiếm tiền từ đầu cơ, thì bạn phải mua hoặc bán hàng hóa, cổ phiếu thu lợi nhuận ngay từ đầu. Những thứ có dấu hiệu thua lỗ ngay sau khi mua và bán cho thấy bạn đang mắc sai lầm. Trong tình huống bình thường, nếu trong vòng 3 ngày không thể cải thiện, hãy lập tức tìm hướng đi mới.

3. Hãy ghi nhớ nguyên tắc không bao giờ được chia đều những khoản lỗ, đừng nghĩ có thể lấy lãi bên này bù lỗ bên kia.

4. Khi thấy tín hiệu nguy hiểm, đừng ngoan cố mà hãy từ bỏ. Sau vài ngày, khi mọi thứ ổn định thì hãy quay lại đầu tư. Đây là cách đã giúp Livermore tránh nhiều rắc rối và thu lợi nhuận khủng.

5. Hãy nhớ rằng: Kiên nhẫn chờ đợi, khi bạn dừng lại để quan sát những nhà đầu tư thì bạn sẽ tìm thấy cơ hội kiếm lợi nhuận từ những sai lầm của họ.

6. Miễn là bạn nhạy bén, nắm bắt xu hướng và lái con thuyền của mình theo xu hướng, thì bạn sẽ thu về lợi nhuận. Đừng bao giờ tranh luận cùng thị trường và cũng đừng nghĩ cạnh tranh với thị trường.

7. Bất kể thời điểm nào, Livermore luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Đây là cách giúp ông thu lợi nhuận khổng lồ mà không gặp quá nhiều rủi ro.

8. Trong đầu tư hãy nhớ xu hướng "Rome was not built in one day". Đây là xu hướng thực sự quan trọng, nó không kết thúc sau một ngày hay một tuần mà cần thời gian để hoàn thành theo logic của nó.

Jesse Livermore

Một số phương thức cần lưu ý

Phương thức 1: Làm chủ thời gian

Kiên nhẫn chờ đợi thị trường, làm chủ thời gian của chính mình chính là điểm mấu chốt giúp bạn kiếm tiền thành công.

Trong đầu tư, bạn biết kiên nhẫn thì sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ khi cơ hội xuất hiện.

Phương thức 2: Quản lý tiền

Livermore luôn nói rằng đừng để mất vốn oan, và hãy sẵn sàng cất đi một nửa số lợi nhuận bất cứ lúc nào.

Bởi theo ông muốn đầu tư lâu dài thì phải luôn cẩn. Ông không bao giờ cho phép số tiền thua lỗ vượt quá 10% tổng số tiền đã lên kế hoạch ban đầu.

(Ảnh minh hoạ)

Phương thức 3: Quản lý cảm xúc



Đây là điều khó thực hiện nhất, bởi quản lý cảm xúc không phải là loại bỏ hoàn toàn những cảm xúc của mình, hoặc khống chế hay kìm hãm nó. Mà là việc bạn hiểu rõ cảm xúc của chính mình và người đang giao tiếp với bạn.

Livermore thành công từ tính kỷ luật cao của bản thân. Ông từng nói với con trai của mình rằng: “Con chỉ mất tiền khi vi phạm các nguyên tắc của chính mình”.

Một nhà đầu tư giỏi không khác gì một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, được đào tại bài bản, phải duy trì thể chất và tâm lý ở mức tốt nhất.

Livermore cũng tự nhận mình là “con sói cô đơn” của thị trường: “Sau nhiều lần rơi vào cạm bẫy và thoát ra, tôi nhận thấy điều mình hài lòng nhất trong công việc là sự cô đơn”.

Ông cũng giành lời khuyên cho các nhà đầu tư: “Phố Wall chưa bao giờ thay đổi, tiền bạc đến rồi đi, cổ phiếu biến động lên xuống nhưng tương lai Phố Wall cũng sẽ không bao giờ thay đổi, bởi bản chất con người cũng không bao giờ thay đổi”.