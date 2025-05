Dùng dịch vụ chuyển tiền hộ cho người nhà ở Hàn Quốc, gặp mặt để chuyển khoản, người đàn ông vẫn mất 450 triệu: Công an Hà Nội ra cảnh báo

Mới đây, Cổng Thông tin điện tử Công an Hà Nội đã ra cảnh báo về chiêu thức lừa đảo liên quan đến chuyển tiền cho người nhà ở nước ngoài. Theo đó ngày 06/5/2025, Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh V (SN: 1984, Gia Lâm, Hà Nội). Người đàn ông này cho biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dịch vụ nhận chuyển tiền sang nước ngoài.

Theo đơn trình báo, do có nhu cầu chuyển tiền cho người nhà đang sinh sống tại Hàn Quốc nên sáng ngày 06/5/2025, anh V đã lên mạng Facebook tìm người chuyển tiền hộ. Sau đó, một người nhắn tin trao đổi nhận chuyển tiền giúp anh. Để tạo sự tin tưởng đối tượng nói sẽ có người nhà đến gặp trực tiếp để xác nhận giao dịch. Thực tế, đối tượng đã thuê người đóng giả người nhà đến gặp anh V. Do tin tưởng, anh V đã chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển tiền xong đối tượng chặn liên lạc với anh V. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh V đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ảnh minh họa

Theo Công an Hà Nội, những năm gần đây, nhu cầu chuyển tiền cho người thân, bạn bè bên nước ngoài ngày càng tăng cao. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã dùng thủ đoạn “nhận chuyển tiền hộ” để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chuyển tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an Thành phố khuyến cáo người dân:

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, tránh tin vào lời hứa hẹn, gặp người lạ do đối tượng sắp đặt.

- Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ, qua dịch vụ chuyển tiền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

- Khi có nhu cầu chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài, cần lựa dịch vụ chuyển tiền uy tín, hợp pháp.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hãy luôn cảnh giác - Đừng để tiền mất tật mang!

(Theo Cổng TTĐT Công an Hà Nội)