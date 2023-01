"Fan girl" may mắn gọi tên Phương Ly: Được nhóm nhạc quốc tế nhắn tin riêng, còn tiết lộ luôn ca khúc yêu thích

Mới đây, Phương Ly đã có chuyến du lịch nước ngoài để thưởng thức đêm nhạc của nhóm nhạc nổi tiếng Cigarettes After... Dẫu là ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng được lắng nghe nhóm nhạc yêu thích của mình diễn live, Phương Ly cũng phấn khích như bất kì fan girl nào. Cô cũng đã ghi lại một số phần trình diễn mà cô yêu thích và đăng lên story như một người hâm mộ "chân chính"!

Tuy nhiên, Phương Ly quả thật là cô nàng fan girl vô cùng may mắn khi đích thân nhóm Cigarettes After... đã nhắn tin riêng cho nữ ca sĩ với nội dung đầy hào hứng.

Theo ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại của Phương Ly với Cigarettes After... đại diện nhóm nhạc cho biết: "Chúng tôi yêu thích ca khúc của Missing You của bạn và thật vui khi bạn đến xem show của chúng tôi tối nay". Nhóm nhạc còn bày tỏ muốn gặp Phương Ly tại show diễn: "Thật tốt để có thể gặp và nói lời chào. Bên ngoài nhìn có vẻ hơi điên rồ".

Có thể thấy do khán giả quá đông nên Cigarettes After... dường như không thể ra bên ngoài để gặp gỡ Phương Ly. Khán giả không khỏi "tiếc ngẩn tiếc ngơ" vì không thể thấy hình ảnh 2 bên đứng cùng nhau trong khung hình. Tuy nhiên, nội dung đoạn chat cũng đủ khiến khán giả trong nước hạnh phúc khi Cigarrettes After... bày tỏ ngược lại sự hâm mộ của họ dành cho Phương Ly, thậm chí còn chỉ ra ca khúc yêu thích Missing You.

Phương Ly là cô fan girl sung sướng nhất hôm nay rồi nhé!

Cigarettes After... là một nhóm nhạc người Mỹ thành lập từ năm 2008 với các dòng nhạc chủ đạo gồm dream pop, ambient pop, indie rock đầy mơ màng, lãng đãng, tự sự và có cả chút đen tối. Mặc dù âm nhạc không quá phổ biến với tệp khán giả đại chúng song họ cũng gầy dựng được lượng khán giả riêng yêu thích sự trầm lắng, sự lắng đọng và có chút trễ nãi trong các ca khúc của họ. Nhóm hiện hoạt động với 4 thành viên trong đó giọng ca chính Greg Gonzales gây ấn tượng bởi chất giọng "phi giới tính".

Bản hit lớn nhất của nhóm tính đến hiện tại có thể kể đến Apocalypse (hơn 628 triệu lượt stream trên Spotify), K. (gần 300 triệu lượt stream trên Spotify) cũng như ca khúc "sleeper hit" đưa tên tuổi của họ được chú ý Nothing's Gonna Hurt You Baby (hơn 216 triệu lượt stream trên Spotify).