Phương Ly xuất hiện cực ngầu trên billboard quảng trường Thời Đại New York

Phương Ly cho biết đây là món quà tuyệt vời từ chiến dịch EQUAL tháng 7 của Spotify, để nữ ca sĩ và ca khúc mới Thích Thích có cơ hội đến Mỹ. EQUAL bao gồm một playlist tập hợp các ca khúc hay nhất của các nữ nghệ sĩ toàn cầu và mỗi tháng một lần sẽ giới thiệu thêm một đại diện âm nhạc từ các quốc gia. Chiến dịch này nhằm tôn vinh tài năng và phong cách âm nhạc riêng biệt của các nữ nghệ sĩ toàn cầu.

Hình ảnh Phương Ly trên billboard tại quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).

Trong tháng 7, Phương Ly đã trở thành nữ nghệ sĩ Việt đại diện chiến dịch EQUAL của Spotify. Hiện tại, ca khúc Thích Thích cũng nằm trong playlist EQUAL toàn cầu của Spotify. Thích Thích phát hành vào ngày 24/7 vừa qua đã giành No.1 BXH của iTunes Việt Nam, đồng thời lọt Top Trending YouTube sau 1 ngày phát hành với hơn 26 nghìn lượt yêu thích, cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả cho phần nghe và phần nhìn.

Nhân dịp này, Phương Ly cũng tung bộ ảnh quảng bá cho chiến dịch EQUAL với đủ mọi phong cách, trang phục và thần thái. Từ dịu dàng, nữ tính cho đến nổi loạn, cá tính, Phương Ly đều khoe trọn trong bộ ảnh đặc biệt này. Nhan sắc không tuổi của Phương Ly khi kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng hay sắc nét đều khiến người hâm mộ khó rời mắt.

Gu thời trang độc đáo, lạ mắt và đa dạng cũng chính là điều nhiều khán giả ấn tượng ở Phương Ly. Ngay trong các sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ luôn đầu tư chỉn chu và mãn nhãn cho phần trang phục. Chỉ riêng MV Thích Thích vừa ra mắt, Phương Ly cũng thay đổi tạo hình của mình tới 12 lần, với đủ mọi sắc thái, màu sắc khi thì "cool ngầu", lúc lại ngọt ngào, dịu dàng, cũng có đoạn nổi bật mà "tưng tửng" không giống ai.

Màn trở lại đường đua Vpop của Phương Ly sau 2 năm vắng bóng kể từ sản phẩm âm nhạc Missing You đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Thích Thích là ca khúc thứ 4 thuộc dự án Little Flowers của Phương Ly, với 3 ca khúc thành công trước đó là Mặt Trời Của Em, Anh Là Ai, Missing You.