Phương Ly tiết lộ lý do "lười" ra nhạc mới

Đặc biệt, teaser audio này đã ghi lại khoảnh khắc Phương Ly "phủ tím" hàng trăm khán giả tại một sự kiện bằng bong bóng màu tím, in tựa đề ca khúc "Thích thích", cùng biểu tượng bông hoa đặc trưng của Phương Ly. Những khán giả nhận được bóng bay đều hào hứng ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này cùng Phương Ly và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Ca khúc "Thích thích" thuộc chuỗi dự án Little Flowers của Phương Ly, với 3 ca khúc được yêu mến trước đó là "Mặt trời của em", "Anh là ai", "Missing You". Về dự án "Thích thích", Phương Ly khẳng định "tôi vẫn là mình". Dự án này sẽ mang màu sắc nhẹ nhàng, đáng yêu để khán giả nhớ "đó là Phương Ly" sau 2 năm nữ ca sĩ vắng bóng. Phương Ly tiết lộ, ca khúc "Thích thích" đã có trước cả "Missing You" nhưng vào thời điểm đó, nữ ca sĩ muốn thực hiện "Missing You" trước và "để dành" "Thích thích".

Phương Ly đã mất tới 2 - 3 năm cho phần âm nhạc của "Thích thích", thậm chí sát ngày phát hành MV, nữ ca sĩ và ê-kíp của mình vẫn đang làm nhạc: "Khó khăn chúng tôi gặp phải là sau 2 - 3 năm, làm sao Producer có thể làm ra cái beat y hệt, vì lúc đó cái mood của người ta khác. Nhưng hiện tại cũng gần ổn rồi, chỉ là không thể giống hệt cái đầu tiên".

Trở lại Vpop sau 2 năm vắng bóng và ngay cả khán giả cũng nhận ra Phương Ly phát hành các sản phẩm cách nhau một thời gian khá xa, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi vẫn tự nhủ mình cần chăm chỉ hơn nữa. Tôi biết ai làm sản phẩm cũng đều gặp khó khăn, và khó khăn của tôi là công đoạn nào cũng thích nhúng tay vào một tý. Những sản phẩm của tôi cũng toàn bạn bè giúp đỡ nên tôi hay muốn động tay động chân vào làm để sau này xem lại thấy đã. Ngoài JustaTee, hội bạn của tôi cũng không ai ở trong nghề, bởi vì mọi người đều có công việc riêng nên khi làm với tôi, họ cũng phải sắp xếp thời gian nữa".

"Tôi hơi khó tính, phải cái gì thích thì tôi mới làm. Nếu mình tìm demo, rồi giao một ê-kíp làm hết mọi thứ, thì nó cũng nhanh. Nhưng tôi không thích làm vậy. Phải cái nào mình tưởng tượng, suy nghĩ về nó, thả mình vào nó khi nghe thì tôi mới làm" - Phương Ly chia sẻ về cảm hứng làm nhạc của mình.

Những ngày vừa qua, Phương Ly đã lần lượt "nhá hàng" về sản phẩm âm nhạc "Thích thích". Nữ ca sĩ "phủ tím" mạng xã hội của mình bằng màn đổi avatar và cover, sau đó, tung một clip hỏi mọi người xung quanh "Thích không?" như teaser cho MV mới. Hiện tại, người hâm mộ đang hào hứng về sản phẩm mới của Phương Ly, bởi trong từng lần trở lại, nữ ca sĩ đều theo đuổi hình ảnh phá cách, độc đáo và mang tới giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai.