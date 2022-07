Jack liệu có còn xứng đáng với 2 chữ "nghệ sĩ"?

Ngôi Sao Cô Đơn ra mắt tối 19/7, mang theo rất nhiều kì vọng của Jack và ekip về một sản phẩm âm nhạc ấn tượng, mang tính đột phá, phần nào vực dậy hình ảnh của nam ca sĩ sau ồn ào tình ái chấn động hồi tháng 8 năm ngoái.



Tuy nhiên, ngay từ lúc “nhá hàng” những hình ảnh đầu tiên về dự án cho đến khi MV chính thức ra mắt, ngoại trừ cộng đồng người hâm mộ của Jack ra sức bảo vệ thì sản phẩm đang đối mặt với làn sóng phẫn nộ khổng lồ từ đại đa số khán giả đại chúng. Jack không những không được cảm thông hơn sau ồn ào tình ái mà ngược lại, càng bị chỉ trích nặng nề. Cũng một thời gian khá lâu, Vpop mới lại chứng kiến một sản phẩm âm nhạc nhận quá nhiều sự chỉ trích đến như thế.

Lời hát rối rắm vô nghĩa, beat nhạc giống The Weeknd “đến 95%”

Về nội dung ca khúc, Jack tiếp tục đi theo lối mòn khi lại kể về câu chuyện tình trai gái vì phận duyên phải chia xa, về chàng trai nghèo lặng nhìn bước theo cô gái gả vào nơi giàu sang - một motif quá cũ kĩ được Jack viết đi viết lại mãi trong các ca khúc của anh. Liên hệ với một hitmaker nổi tiếng của làng nhạc Việt, anh thẳng thắn cho biết: “Lyrics ca khúc này đối với tôi thì cũ, không mới mẻ và cũng không sâu sắc, về tình yêu nói chung. Điểm nhấn trong lyrics không có. Điểm mạnh là melody dễ thuộc tuy nhiên cũng không mới mẻ về motif, bố cục sắp xếp các câu cú giai điệu không mới”. Thật vậy, xuyên suốt phần viết lời của Jack trong Ngôi Sao Cô Đơn, khán giả có thể cảm thấy như Jack đã cạn kiệt ý tưởng, câu cú lặp đi lặp lại vài hình ảnh: “Từ nay anh mất em rồi”, “Chiếc bóng đơn côi”, “Thân xác hoang mang điêu tàn”,...

Cách hát của Jack vẫn là những cách luyến láy đậm chất miền Tây làm nên thương hiệu, tuy nhiên khi đặt vào phần beat mang âm hưởng disco lại tạo nên một tổng thể không ăn nhập, thiếu kết nối khiến cho phần hát đi một đằng, còn phần beat nhạc đi một nẻo. Jack vốn có thế mạnh với chất nhạc mang âm hưởng miền Tây nhưng khi rời xa dòng nhạc sở trường, Jack lộ ra mọi khuyết điểm trong giọng hát, kĩ thuật lẫn tư duy xử lí.

Trở lại với Ngôi Sao Cô Đơn, Jack chọn dòng nhạc thịnh hành của thập niên 80s là disco, thẳng thắn nhìn nhận đây là một điều đáng khen của nam ca sĩ khi sẵn sàng làm mới, thử nghiệm với một dòng nhạc đang “làm mưa làm gió” thế giới với các ca khúc của The Weeknd, Doja Cat, Dua Lipa,... Tuy nhiên, sự “làm mới” này đã dẫn đến kết quả hoàn toàn không thuyết phục. Điều đáng nói nhất nằm ở phần beat nhạc Ngôi Sao Cô Đơn bị cư dân mạng nhận xét là quá giống với bản hit Blinding Lights cực kì nổi tiếng của The Weeknd. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phản ứng, tẩy chay Jack gay gắt, thậm chí rất nhiều khán giả Việt Nam đã vào tận MV gốc của The Weeknd để thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ của mình.

Blinding Lights bất đắc dĩ được netizen Việt đồng loạt gọi tên khi Jack comeback.

Liên hệ với một nhạc sĩ - ca sĩ có tiếng khác trong nghề, anh cũng có nhận xét xoay quanh việc Ngôi Sao Cô Đơn bị soi giống với Blinding Lights: “Ca khúc theo thể loại disco/pop - synthwave. Cả phần melody, các câu lead, giai điệu làm chúng ta liên tưởng ngay đến bài hát gốc. Ranh giới giữa việc truyền cảm hứng sáng tạo và "đạo" rất là mong manh và lần này tôi nghĩ Jack đã đi vào vế thứ 2 nhiều hơn. Nói chuyên sâu hơn 1 chút vào phần melody và lời của Jack viết cộng với bản phối do ekip thực hiện thì tôi thấy có vẻ họ không hiểu nhau, bản phối một đằng còn lời hát một nẻo, phần mixing khiến khán giả không thể nghe rõ Jack đang hát gì. Phải cố gắng lắm ta mới hiểu được Jack đang muốn nói về vấn đề gì thông qua lời bằng cách... đọc Vietsub. Bản phối đã lấn át so với những gì Jack sáng tác cho bài hát của mình".

Vấn đề còn nằm ở chỗ dường như Jack và ekip rất muốn bứt phá, nhưng cuối cùng lại không biết nên và phải làm những gì: “Cách hát của Jack không phù hợp với giai điệu của bản phối, nó đã tạo nên một điểm rất buồn cho MV đẹp như vậy, khiến bài hát trôi qua không đọng lại gì cả. Có vẻ Jack đang thử nghiệm điều gì đó mới nhưng bạn vẫn chưa hiểu với điều mình đang thử thì phải làm những gì. Về bản phối thì producer đủ khả năng làm 1 bản phối tốt hơn thay vì làm theo đơn đặt hàng. Tôi không phải người trong cuộc nhưng tôi nghĩ bạn producer có khả năng phối một bản phối không giống đến 90% như vậy”.

Hitmaker nổi tiếng của Vpop lại có ý kiến khác về phần melody của Ngôi Sao Cô Đơn: “Tôi thấy melody không giống Blinding Lights nhưng hòa âm giống, cách làm nhạc giống, sound tiếng giống y, có thể gọi là học hỏi ý tưởng hơi nhiều khi dòng nhạc đó đã trở thành màu sắc riêng, trở thành huyền thoại của người khác. Melody tôi lại thấy có phần giống bài Cô Thắm Không Về. Còn ở phần teaser có đoạn drop rất giống Blinding Lights đến 95%”.

Hình ảnh Joker không đến, “mượn” Money Heist cũng không xong, toàn bộ MV cổ súy nội dung tiêu cực

Trong thông cáo của đơn vị truyền thông về Ngôi Sao Cô Đơn, Jack trong MV có “mật danh” là Jack Junior chuyên đi… cướp của người giàu, chia cho người nghèo thông qua các phi vụ cướp ngân hàng chấn động. Tuy nhiên, với những gì nội dung MV thể hiện, công chúng cũng không hề thấy dấu hiệu nào của việc làm “chính nghĩa”, tất cả chỉ thể hiện hình ảnh một tên cướp ngân hàng nguy hiểm, chống đối lại cảnh sát, gây rối trật tự đường phố. Không phải khán giả nào cũng đọc được thông tin nội dung từ ekip gửi đi, mọi thứ họ thấy chỉ nằm trên màn hình YouTube nên cũng không thể bắt họ phải nắm được nào là Jack Junior, nào là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”.

Đáng quan ngại hơn, trong thời điểm các cơ quan chức năng ngày càng lưu tâm hơn đến các sản phẩm âm nhạc đại chúng mang thông điệp tiêu cực (mà điển hình là sự việc của Sơn Tùng với MV There’s No One At All) vừa qua, Jack tiếp tục cho ra mắt MV cổ súy loạt hình ảnh bạo lực không khác nào một sự bất chấp và thách thức dư luận.

Phân đoạn cười man rợ và kích động trong xe ô tô gợi nhắc trực tiếp đến hình tượng Joker của DC. Joker vốn là một hình tượng cực kì kinh điển về sự điên loạn trong tâm trí, tạo cảm giác sợ hãi và ám ảnh cực độ với người xem nhưng khả năng diễn xuất tương đối của Jack chỉ dừng ở mức khiến khán giả ngán ngẩm. Phân đoạn cướp ngân hàng và phóng đi trong màn đêm gợi nhắc đến series Netflix đình đám Money Heist, tiếp tục gợi lên sự khó chịu vì chắp vá mỗi nơi một ít.

Jack hóa thành một Joker phiên bản lỗi đầy ngán ngẩm.

Liên hệ với một chuyên viên hiện đang làm việc tại một công ty âm nhạc quốc tế, cũng là người có kinh nghiệm lâu năm đồng hành trực tiếp cùng nhiều nghệ sĩ lớn tại Việt Nam, anh cũng chia sẻ góc nhìn và đưa lời khuyên đến Jack: “Ở những sản phẩm tiếp theo, Jack không nên cố gắng biến mình thành một chiếc bình mới với rượu cũ như hiện tại. Nếu như chưa thể tìm thấy cảm hứng mới, thì cứ trung thành với phong cách của bản thân, và làm ra những sản phẩm cộp mác của Jack cho thật tốt trước đã. Cái duy nhất mà Jack cần thay đổi, đó là tư duy thực hiện Music Video, những MV gần đây của Jack, thực sự rất nghèo nàn về mặt ý tưởng và sa sút rất lớn về mặt thẩm mỹ. Cái Jack thiếu, và rất cần cho mình và ekip của mình, là một ý tưởng thật hay, đơn giản nhưng mới lạ để cho vào phần MV của mình”

Thật vậy, Jack vốn đã nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực về phong cách, tạo hình từ trước đến nay: cũ kĩ, chưa phù hợp gu thẩm mỹ đại chúng,... và nhiều lời khá khó nghe khác.. Nhìn vào Ngôi Sao Cô Đơn có thể khẳng định được phía công ty của Jack đầu tư không hề nhỏ nhưng mọi thứ đều không đạt được hiệu quả như kỳ vọng khi sự cũ kĩ, phong cách lẫn tạo hình của Jack đến cho cùng vẫn là “bình cũ rượu mới” không mấy ấn tượng. 2 MV của Jack ra mắt trong năm 2021 là Đom Đóm và LAYLALAY rõ ràng được công ty “đắp tiền” không hề tiếc, nhưng kết quả cuối cùng cũng không mấy khá khẩm. Điều này càng chứng tỏ sự “bất lực” của cả một ekip lớn trong việc “lột xác” cho nam ca sĩ với hình ảnh 1 ca sĩ thần tượng. Có lẽ cho đến cùng, hãy để Jack trở lại chính là anh chàng chân quê, mộc mạc, giản dị của những Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió,... còn dễ chịu hơn với khán giả đại chúng.

LAYLALAY cũng là một sản phẩm bị chê nặng về mặt thẩm mỹ dù đầu tư không ít.

Giọt nước làm tràn ly

Nhìn chung, Jack đã khởi đầu cho màn comeback này không chút thuận lợi. Điều anh có duy nhất là sự bảo vệ từ cộng đồng người hâm mộ vì sau scandal, Jack đã mất điểm hoàn toàn trong mắt khán giả đại chúng về mặt đời tư, lối sống lẫn nhân cách. Xét riêng với tư cách một nghệ sĩ thì sản phẩm trở lại này mang ý nghĩa cực kì quan trọng để Jack chứng minh được đam mê, thái độ làm nghệ, tư duy và khả năng tận cùng của bản thân với âm nhạc.

Việc Jack ra mắt MV như chưa hề có chuyện gì xảy ra không khác nào “giọt nước làm tràn ly”, làm thổi bùng lên ngọn lửa chỉ trích từ dư luận. Còn nhớ trong tâm thư xin lỗi hồi tháng 8/2021 sau khi nổ ra ồn ào với Thiên An, Jack viết kết như sau: “Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến”, gần 1 năm “ở ẩn” để đưa ra một sản phẩm ngập tràn trong tranh cãi về mọi mặt, đã đến lúc công chúng nghiêm túc nhìn nhận: khả năng tối đa của Jack thực sự chỉ có thể đến thế hay chăng, không thể hơn được nữa, dù có được sự hậu thuẫn của ekip hùng hậu của một trong những “ông lớn” làng giải trí Việt Nam? Liên tiếp những sản phẩm gần đây của Jack đều cho thấy sự sa sút về chất lượng chuyên môn. Thành tích có thể vẫn có, nhưng sự nhìn nhận của công chúng như thời Jack còn hợp tác với K-ICM là không còn.

Vấn đề còn nằm ở chỗ, Jack đã làm một việc hoàn toàn sai và khiến dư luận phẫn nộ, chính anh cũng đã nhận lỗi và xin lỗi. Và anh lại ra mắt một MV có nội dung lẫn tạo hình đầy thách thức, chẳng khác nào ngầm gửi đến thông điệp Jack không làm gì sai, Jack chỉ là một “nạn nhân” của xã hội và những lời chỉ trích nhắm đến anh hóa ra đều là những lời không đúng. Ngôi Sao Cô Đơn như một lời thách thức, bất chấp dư luận, cố tình gây sốc về nội dung. Không chỉ dừng lại ở việc bị chỉ trích về chuyên môn hay tính thẩm mỹ, Ngôi Sao Cô Đơn cũng đang đối diện với chỉ trích về việc “đạo nhái” The Weeknd, vốn là chủ đề cực kì nhạy cảm trong ngành sáng tạo nghệ thuật. Quá nhiều yếu tố chủ quan do chính phía Jack và ekip đã chủ động đưa vào trong Ngôi Sao Cô Đơn khiến chính những khán giả khách quan cũng khó có thể bênh vực.

Chặng đường âm nhạc sắp tới của Jack hẳn còn rất dài, nhưng vô cùng mịt mờ khi lượt view mà Ngôi Sao Cô Đơn mang đến trong 24h đầu sụt giảm mạnh hơn hẳn so với các sản phẩm trước. Thế nhưng bằng sức mạnh của fan, MV vẫn đạt Top 1 Trending YouTube nhưng bài hát hoàn toàn mất hút trên các BXH nhạc số. Hẳn nhiên vẫn còn đó một lượng khán giả đáng kể sẵn sàng cật lực cày view để mang đến những thành tích “ảo” góp phần cho những ảo tưởng an toàn tạm thời, nhưng rồi cuối cùng giá trị Jack để lại cho nền âm nhạc là gì hẳn chẳng ai dám đứng ra phát biểu. Và dẫu có nhiều fan "cày view" đẩy lượt view lên cao ngất ngưởng nhưng chắc chắn bộ phận lớn khán giả đại chúng bên ngoài đều từ chối sản phẩm này. Top 1 trending với Jack giờ đây cũng là vô nghĩa với một MV không chất lượng, tồn đọng quá nhiều vấn đề tiêu cực vì số lượng và chất lượng không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận.

Lối thoát nào cho Jack và nam ca sĩ sẽ phải làm những gì tiếp theo để gầy dựng lại hình ảnh vẫn là một bài toán quá nan giải. Nhưng trước hết, Ngôi Sao Cô Đơn chắc chắn không phải là một sản phẩm comeback thành công, mà lại là một cú trượt dài nữa của Jack khi chưa thể khiến khán giả tha thứ bởi cách hành xử "không đáng mặt đàn ông" trong scandal tình ái dạo nào, thì lại tiếp tục làm khán giả thất vọng và phẫn nộ tột độ vì sự đạo nhái trong sản phẩm âm nhạc mới.

Và hơn ai hết, chính Jack và ekip đã khiến cánh cửa làm nghề tiếp của Jack vốn đã hẹp nay lại càng hẹp hơn.

