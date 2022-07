Trở lại sau bê bối đời tư, MV mới của Jack bị chỉ trích dữ dội

Sau gần một năm “mất hút” khỏi showbiz vì scandal đời tư, Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngôi sao cô đơn. MV ca nhạc nhận được nhiều sự chú ý, đứng top 1 trending YouTube Việt Nam sau một ngày đăng tải, nhưng kèm theo đó là những chỉ trích chất lượng kém, cáo buộc đạo nhái, bạo lực…

Lấy cảm hứng từ âm nhạc những năm 1980, Jack vẫn giữ cách xử lý bài hát đặc trưng của mình, cách luyến láy và ca từ bị chê quá sến súa, màu mè. Anh hóa thân thành siêu trộm, cướp của người giàu chia sẻ người nghèo. Cụ thể, phần giai điệu và hình ảnh MV khiến người ta liên tưởng tới bản hit Blinding Lights của The Weeknd.

MV của Jack khiến người ta liên tưởng tới bản hit Blinding Lights của The Weeknd.

Các tạo hình, biểu cảm của nhân vật siêu trộm được người xem cho rằng rất giống Joker, Money Heist - Phi vụ triệu đô. Phần điệp khúc na ná Cô Thắm không về của Phát Hồ.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng Việt còn "tràn" sang MV Blinding Lights của The Weeknd và để lại bình luận nhắc tới Jack kèm theo cáo buộc đạo nhái.

Được biết, nam ca sĩ đảm nhận ba vai trò, từ sáng tác, sản xuất âm nhạc đến thể hiện ca khúc. Từ tất cả những nghi vấn trên, bài hát mới của nam ca sĩ sinh năm 1997 bị đánh giá không khác gì một nồi lẩu thập cẩm.

"Lời nhạc đi một nơi, beat đi một ngả, MV nó ở giữa nó không có liên quan gì đến nhau luôn", "Nhạc bê nguyên bài của The Weeknd", "MV này có bị cấm không ta, toàn hình ảnh tiêu cực (bắn súng, đánh nhau)"… Khán giả phản ứng tiêu cực về sản phẩm của Jack.

Bên cạnh đó, trong MV, có nhiều cảnh siêu trộm bất chấp sự truy đuổi của cảnh sát và thể hiện sự lập dị, ngông cuồng của bản thân như đập phá, chống đối... Chính điều này khiến người xem khó chịu và cho rằng nam ca sĩ đang cổ súy cho hành động bạo lực.

Cách đây không lâu, MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP từng hứng chịu sự tẩy chay của khán giả vì nội dung tiêu cực. Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phạt nam ca sĩ 70 triệu đồng và yêu cầu video khỏi các nền tảng nhạc số.

Trước những cáo buộc đạo nhái, Jack chưa có phản hồi. Trên fanpage cá nhân, nam ca sĩ vẫn chia sẻ thành tích sau một ngày đạt được với MV Ngôi sao cô đơn.

Vào tháng 8/2021, Jack bị tố “bắt cá hai tay”, có con với hot girl Thiên An. Nam ca sĩ sau đó đã thừa nhận, xin lỗi khán giả, đồng thời tạm dừng hoạt động để "tu thân". Ngôi sao cô đơn là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Jack sau bê bối đời tư.