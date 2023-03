"F4 Thái Lan" đi tour ở Việt Nam: 4 mỹ nam chiêu đãi fan loạt hit, 1 người đang hát bỗng phì cười!

Nằm trong khuôn khổ tour Châu Á - Shooting Star, "F4 Thái Lan" gồm Bright Vachirawit, Win Metawin, Nani Hirunkit, Dew Jirawat đã đáp chuyến bay đến TP. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 4/3 để tổ chức sự kiện giao lưu với fan vào chiều tối cùng ngày. Dù còn khá lâu mới tới giờ check-in nhưng hàng nghìn fan đã có mặt từ rất sớm để tham dự cùng chương trình.

Ngay từ khi bắt đầu chương trình, 4 mỹ nam đã "thiêu đốt" nhà thi đấu bởi tiếng hò reo của các fan dưới khán đài. Bên cạnh phần hát, F4 cũng tích cực giao lưu với khán giả thông qua việc tập nói tiếng Việt, chơi game cũng như chụp hình cuối chương trình.

Sân khấu mở màn của F4 Thái Lan

"F4 Thái Lan" xuất hiện cực điển trai

4 mỹ nam khiến fan căng não khi chơi game rót nước

Nani là người mở màn phần hát solo với ca khúc Cute Cute vô cùng sôi động. Bên cạnh đó, Dew - mỹ nam cao nhất nhóm cũng có khoảnh khắc đáng yêu vì bất ngờ phì cười khi thấy fan cầm tấm banner có hình troll mình dưới khán đài, thậm chí anh chàng còn thích thú cầm tấm bảng này trong suốt phần biểu diễn solo của mình.

Dew phì cười khi thấy banner troll mình

Cute Cute - Nani

Dew cười mếu khi bị phạt cùng Nani

Bộ đôi Bright - Win tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý dù không lộ quá nhiều hint nhưng những giây phút 2 anh chàng thì thầm to nhỏ cũng đủ làm fan quắn quéo. Theo như bật mí, Bright đã lần đầu mang đến sân khấu hát live của ca khúc Saturday Night, còn Win thì khuấy động bầu không khí với One More Chance.

One More Chance - Win

Saturday Night - Bright

Win...

và Bright sáng bừng

"Cặp đôi đam mỹ" Bright - Win khiến fan quắn quéo

Các fan đã có 1 đêm đáng nhớ cùng "F4 Thái Lan"

Ảnh: Team Sự kiện, Twitter