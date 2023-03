F4 Thái Lan đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất: Nam thần Bright - Win soái bất chấp khẩu trang kín mít, Dew nổi bần bật với chiều cao khủng

Thông tin F4 của Vườn sao băng phiên bản Thái Lan đến Việt Nam tổ chức concert Shooting Stars đã khiến người hâm mộ Việt "đứng ngồi không yên", chờ ngày được chạm mặt thần tượng.

Sáng ngày 4/3, 4 mỹ nam xứ Chùa vàng gồm Bright Vachirawit, Win Metawin, Nani Hirunkit, Dew Jirawat đã chính thức đổ bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất, được fan chào đón nhiệt tình. Đặt chân đến Việt Nam, 4 nam diễn viên diện đồ đen, trùm khẩu trang kín bưng vẫn tỏa ra thần thái ngút ngàn. Đáng chú ý nhất, nam thần quyền lực Bright và Win chiếm hết spotlight của các thành viên khác với gương mặt sắc cạnh mặc cho điều kiện ánh sáng kém.

Win Metawin và Dew Jirawat che kín mặt nhưng vẫn khiến dân tình mê mẩn vì thần thái sáng ngời. Chiều cao khủng giúp nam diễn viên trẻ mới nổi Dew nổi bần bật giữa sân bay náo loạn (Ảnh: Team sự kiện)

Bright Vachirawit - nam chính Vườn sao băng vừa xuất hiện đã khiến fan rần rần vì gương mặt điển trai bất chấp điều kiện ánh sáng yếu, khẩu trang cũng che được đường nét sắc cạnh. Tuy nhiên nam thần này cũng khiến fan lo lắng vì biểu cảm mệt mỏi (Ảnh: Team sự kiện)

Nani Hirunkit - trai đẹp đảm nhận vai MJ trong Vườn sao băng bản Thái vẫn khiến fan phải thích thú với phong thái đầy tự tin, ngầu xỉu (Ảnh: Team sự kiện)

Sau thành công của Vườn sao băng phiên bản Thái Lan, 4 chàng trai đảm nhận vai nhóm F4- Bright Vachirawit (vai Thyme), Win Metawin (vai Kavin), Nani Hirunkit (vai MJ) và Dew Jirawat (vai Ren) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong nhóm, Bright và Win sở hữu lượng fan đông đảo nhất tại Việt Nam nhờ cơn sốt của 2 phần phim 2gether: The Series và Still Together (Still 2gether). Ngoại hình lung linh và phong thái tự tin cũng giúp cặp nam thần này nhanh chóng vươn đến tầm cao mới chỉ sau thời gian gian ngắn.

Các mỹ nam vẫy tay chào người hâm mộ đầy thân thiện (Ảnh: Team sự kiện)

Fan xếp hàng dài ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ đón F4 (Ảnh: Team sự kiện)

Rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón 4 mỹ nam Thái Lan về Việt Nam (Nguồn: Team sự kiện)

4 nam thần nổi tiếng xứ chùa vàng đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ

Shooting Star Asia Tour là chuyến lưu diễn tại châu Á đầu tiên của 4 diễn viên trong bộ phim F4 Thailand: Boys Over Flowers (Vườn sao băng phiên bản Thái Lan) của Bright Vachirawit, Win Metawin, Dew Jirawat và Nani Hirunkit.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuỗi concert Shooting Stars trước khi bộ tứ mỹ nam sang Hong Kong (Trung Quốc), Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Singapore, Tokyo...

Tour sẽ "đáp" tại Việt Nam với tên gọi Shooting Star in Ho Chi Minh city, và diễn ra vào 18h30 ngày 4/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7.