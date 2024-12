Erik khoe bức ảnh đoàn người chạy theo các Anh Trai, zoom kĩ 1 chi tiết vô lý khiến các fan giật mình hoang mang

Sự kiện được đông đảo khán giả mong chờ nhất hiện nay chính là concert Anh Trai Say Hi ở sân vận động Mỹ Đình diễn ra vào 2 ngày là 7 và 9/12. Mới đây, ca sĩ Erik đã chia sẻ khoảnh khắc trên xe buýt 2 tầng di chuyển quanh Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Giọng ca sinh năm 1997 hài hước chia sẻ: "Bắt con xe bus đi ăn đám giỗ bên Cồn mà chợt nhận ra dòng người đông đúc cũng đi ăn đám giỗ cùng mình luôn hay thật". Đáng chú ý, cư dân mạng soi ra 2 bức hình có chi tiết lạ được Erik chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, trong một hình ảnh, phần tay lái xe của 1 khán giả đã đột ngột biến mất, còn trong bức ảnh còn lại chiếc xe đã bốc hơi.

Hiện tại, khoảnh khắc này đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Netizen còn liên tục réo gọi Erik phía dưới phần bình luận để mong muốn anh lên tiếng giải thích về bức hình. Bên cạnh đó, nhiều người nghi vấn cho rằng tất cả là do ca sĩ 9x đã chỉnh sửa ảnh hơi quá tay.

Erik chia sẻ hình ảnh check-in xe buýt 2 tầng đi diễu hành quanh Hà Nội. Ở bức hình này chiếc xe của vị khán giả ngay dưới tay Erik mất đi tay lái

Còn ở bức hình này thì mất hẳn chiếc xe máy. Nhiều người cho rằng tất cả là do Erik chỉnh sửa ảnh quá tay

Trước đó, Erik đã nhiều lần bị khán giả soi ra việc photoshop ảnh quá đà, khiến gương mặt khác lạ trông thấy. So với thời điểm mới vào showbiz Việt, ngoại hình của ca sĩ 9x đã thay đổi khá nhiều. Erik từng thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên không tiết lộ cụ thể đã chỉnh sửa những điểm gì.

Erik từng lên tiếng thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 4/12, dàn Anh Trai Say Hi đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị cho 2 đêm concert tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7 và 9/12. Ở sân bay, rất đông fan chờ sẵn từ sớm để chào đón các idol đổ bộ. Khi dàn Anh Trai xuất hiện, người hâm mộ không khỏi phấn khích. Trước tình cảm của mọi người, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, Rhyder, Đức Phúc, Erik, Hải Đăng Doo... đã vui vẻ tương tác lại. Dù sắp xếp và phân luồng trước nhưng do số lượng người đón đông nên các Anh Trai phải nhờ đến hỗ trợ của bảo vệ tại sân bay để di chuyển.

Dàn Anh Trai Say Hi đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 4/12

Trong sáng 5/12, các nghệ sĩ tiếp tục tham gia 2 hoạt động vô cùng ý nghĩa là viếng và dâng hoa ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hành động nhỏ này thể hiện sự biết ơn các thế hệ đi trước, lan toả sự tự tôn và lòng tự hào dân tộc của các nghệ sĩ trẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dàn Anh Trai Say Hi xuất hiện từ sáng sớm để tham gia lễ dâng hoa có Ali Hoàng Dương, Hải Đăng Doo, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, Đỗ Phú Quí, Pháp Kiều, JSOL, Lou Hoàng, RHYDER, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy, Nicky... Một số nhân vật như Anh Tú Atus, Erik, Đức Phúc, Quang Trung... có lẽ đang vướng lịch trình riêng từ trước nên vắng mặt trong hoạt động lần này.

Concert Anh Trai Say Hi ở sân vận động Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra vào 2 ngày là 7 và 9/12