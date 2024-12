1 Anh Trai bị bảo vệ sân bay kiên quyết chặn lại, biết nguyên nhân đằng sau mới ngỡ ngàng

Ngày 4/12, dàn Anh Trai Say Hi đã có mặt tại Hà Nội và bắt đầu cho các lịch trình trước thềm diễn ra 2 đêm concert tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7 và 9/12. Khi vừa đáp chuyến bay đến Nội Bài, các nghệ sĩ nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Các FC tập trung đông từ sớm, phấn khích khi nhìn thấy idol ở ngoài đời. Do lượng người đông nên lực lượng bảo vệ sân bay phải phân luồng, chia lối đi và hỗ trợ các nghệ sĩ di chuyển ra ngoài, tránh gây ồn ào mất trật tự.

Cũng tại đây, 1 Anh Trai bất ngờ gặp tình huống "dở khóc dở cười". Cụ thể Hải Đăng Doo cùng với Đức Phúc, Erik, Pháp Kiều, Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung di chuyển cùng nhau ra ngoài. Hải Đăng Doo theo sau Đức Phúc và Erik nhưng lúc nam ca sĩ đi qua thì bị bảo vệ bất ngờ chặn lại. Lúc này Hải Đăng Doo để lộ biểu cảm không khỏi hoang mang. Bên dưới phần bình luận, các fan lý giải vì lượng nghệ sĩ đông, cộng với việc Hải Đăng Doo đeo kính đen và mặc áo khoác che đồng phục nên có thể bảo vệ đã nhận lầm nam ca sĩ thành fan đi theo ekip.

Tuy nhiên có một bảo vệ gần đó nhận ra tình huống và liền giải quyết nhanh chóng cho Hải Đăng Doo di chuyển. Phía sau Hải Đăng Doo là Phạm Đình Thái Ngân, khi thấy đàn em gặp tình huống này thì bật cười theo. Cư dân mạng cũng bình luận hài hước trước tình huống vừa éo le vừa dễ thương này.

Hải Đăng Doo bất ngờ bị bảo vệ chặn lại khi di chuyển ở sân bay (@xissyi)

Ngày 4/12, dàn Anh Trai Say Hi đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị cho 2 đêm concert tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7 và 9/12. Ở sân bay, rất đông fan chờ sẵn từ sớm để chào đón các idol đổ bộ. Khi dàn Anh Trai xuất hiện, người hâm mộ không khỏi phấn khích. Trước tình cảm của mọi người, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, Rhyder, Đức Phúc, Erik, Hải Đăng Doo... đã vui vẻ tương tác lại. Dù sắp xếp và phân luồng trước nhưng do số lượng người đông nên các Anh Trai phải nhờ đến hỗ trợ của bảo vệ tại sân bay để di chuyển.

Sau khi rời khỏi sân bay, dàn Anh Trai tiếp tục lịch trình giao lưu ở Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, đông đảo các FC chờ sẵn từ sớm. BTC đã phân khu và rào chắn hợp lý để tránh trường hợp "vỡ trận". Dù tập trung đông người nhưng sự kiện không có tình trạng náo loạn, chen lấn xô đẩy. Và khi các Anh Trai xuất hiện, không khí sự kiện thêm phần sôi động bởi tiếng hú hét phấn khích của fan khi được gặp idol ngoài đời. Dù di chuyển với lịch trình khá dày nhưng các Anh Trai vẫn đầy năng lượng và sôi nổi khi giao lưu với fan. Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là visual cực nét của các Anh Trai.

Kế đến, các nghệ sĩ di chuyển bằng xe buýt 2 tầng, vừa đi vừa vẫy chào những người hâm mộ dọc đường. Đây cũng là lần đầu tiên "idol nội địa" được chào đón cực nồng nhiệt tại Hà Nội. Nhìn khoảnh khắc người hâm mộ nối đuôi nhau để đi theo thần tượng có thể thấy được sức nóng hiện tại của dàn Anh Trai. Đã lâu rồi Vbiz mới chứng kiến cảnh tượng rần rần như hiện tại. Bên cạnh đó, từ cách tổ chức chỉn chu của ekip, lịch trình giao lưu đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Dàn Anh Trai Say Hi diễu hành giao lưu sau khi đến Hà Nội

Các Anh Trai giao lưu tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày 4/12

Sau đó các nghệ sĩ có buổi diễu hành trên đường phố Hà Nội, đông fan đã tập trung "đu idol"

Trong sáng 5/12, các nghệ sĩ tiếp tục tham gia 2 hoạt động vô cùng ý nghĩa là viếng và dâng hoa ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hành động nhỏ này thể hiện sự biết ơn các thế hệ đi trước, lan toả sự tự tôn và lòng tự hào dân tộc của các nghệ sĩ trẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dàn Anh Trai Say Hi xuất hiện từ sáng sớm để tham gia lễ dâng hoa có Ali Hoàng Dương, Hải Đăng Doo, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, Đỗ Phú Quí, Pháp Kiều, JSOL, Lou Hoàng, RHYDER, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy, Nicky... Các anh trai diện áo phao đồng độ, ăn mặc chỉnh tề để đến những địa điểm trang nghiêm tại Hà Nội. Các sao nam đều tươi tắn, đầy năng lượng và rất hào hứng với hoạt động ý nghĩa lần này. Một số nhân vật như Anh Tú Atus, Erik, Đức Phúc, Quang Trung... có lẽ đang vướng lịch trình riêng từ trước nên vắng mặt trong hoạt động lần này.

Dàn Anh Trai Say Hi có lịch trình viếng và dâng hoa ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một số Anh Trai vắng mặt do có lịch trình riêng

Ảnh và Clip: Team News