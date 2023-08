Epik High gửi lời “Xin chào Việt Nam", fan hào hứng yêu cầu loạt hit thanh xuân đầy hoài niệm!

Vừa qua, HAY Fest 2023 đã chính thức tung toàn bộ dàn line-up “chấn động” làng nhạc. Với người hâm mộ Kpop, đặc biệt nhất phải kể đến sự xuất hiện của Epik High - bộ ba “ông chú" là biểu tượng Hiphop xứ kim chi. Mới đây, trên Instagram cá nhân của Tablo, nam rapper đã đăng tải clip nói về sân khấu Hà Nội tháng 9 tới đây khiến dân tình rần rần.

Epik High gửi lời "Xin chào Việt Nam"

HAY Fest gọi Epik High trả lời, bộ ba “ông chú" rapper gửi lời “Xin chào Việt Nam" đầy bồi hồi. Nổi tiếng từ những năm đầu 2000 thông qua loạt hit audition, fan Việt cực kì hào hứng trông đợi Epik High sẽ mang những Love Love Love, Fan, One, Fly, Umbrella,... làm sống dậy ký ức thanh xuân đầy hoài niệm. Dưới phần bình luận, fan Việt liên tục “order" danh sách bài hát đến Epik High, sẵn sàng tinh thần phá đảo cùng nhóm tại sân khấu Hà Nội.

Epik High là nhóm rap quen thuộc với fan K-Hiphop từ thế hệ đầu, gồm 3 thành viên Tablo, Mithra Jin và DJ TuKutz

Epik High là nhóm rap quen thuộc với fan K-Hiphop từ thế hệ đầu, gồm 3 thành viên Tablo, Mithra Jin và DJ TuKutz. Trong suốt 20 năm hoạt động không ngừng nghỉ, Epik High xây dựng nên “đế chế âm nhạc” cho riêng mình, sở hữu lượng fan cực kì đông đảo, là thần tượng của rất nhiều idol theo rap. Epik High cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trình diễn tại Coachella. Tablo và con gái Haru cũng cực kì quen mặt công chúng khi liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình ăn khách.

Tablo và con gái Haru cũng cực kì quen mặt công chúng

Epik High là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trình diễn tại Coachella

Ngoài loạt hit audition quen tai khán giả 8x - đầu 9x, Epik High còn tiếp cận lứa Gen Z với những ca khúc kết hợp cùng Lee Hi, CL... Rain Song, Home is Far Away hay màn góp giọng “huyền thoại” trong Eyes, Nose, Lips cùng Taeyang đã từng chiếm sóng mọi BXH nhạc số.

Người hâm mộ háo hức chuẩn bị project chào đón Epik High

Các fan Việt hiện tại đang háo hức chuẩn bị project chào mừng Epik High đến Hà Nội. Những chiếc poster tự tay người hâm mộ sáng tạo sẽ được lựa chọn để xuất hiện trên bảng hiệu khổng lồ đầy ấn tượng. Dự án thu hút nhiều sự chú ý, các poster được gửi về thể hiện tinh thần sáng tạo độc đáo, hứa hẹn khiến Epik High bất ngờ khi nhìn thấy.

Dàn line-up đình đám của HAY Fest 2023

Ngoài Epik High, HAY Fest 2023 còn chào đón thủ lĩnh boyband huyền thoại Boyzone - Ronan Keating và là nơi hội ngộ của dàn nghệ sĩ Việt đình đám, đa dạng màu sắc âm nhạc khác nhau như: Suboi, JustaTee, Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band... HAY Fest 2023 sẽ được tổ chức vào 2 ngày liên tục, từ 14 giờ - 22 giờ ngày 29/9, và từ 10 giờ - 23 giờ 30 ngày 30/9 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.