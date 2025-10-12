Em xinh mãn nhãn

Bất ngờ từ dàn khách mời

Concert Em xinh say hi diễn ra tối 11/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút hàng vạn khán giả. Toàn bộ khu vực khán đài, dưới sân được phủ kín, tạo nên biển hồng lightstick cổ vũ cho 30 nghệ sĩ.

Đêm nhạc bắt đầu từ hơn 19h và kết thúc gần 24h. So với đêm đầu ở TPHCM, chương trình tại Hà Nội có thay đổi về setlist, sân khấu và hiệu ứng, giúp khán giả trải nghiệm nhiều điểm mới.

Các em xinh mở màn trong trang phục áo dài.

Mở màn concert là ca khúc Việt Nam hơn từng ngày, được 30 em xinh thể hiện trong áo dài trắng phối khăn hồng. Tiết mục nối tiếp bằng Khát vọng là người Việt từng xuất hiện trong concert Anh trai say hi, với hiệu ứng pháo hoa hình ngôi sao năm cánh, giấy ngôi sao vàng, đỏ và chim bồ câu trắng in chữ ký 30 thành viên.

Khán giả được phát kính 3D để tạo hiệu ứng trái tim khi nhìn về sân khấu, trong khi các nghệ sĩ mang tặng nón lá gắn tên riêng do chính họ làm. Phiên bản trình diễn tại Hà Nội được làm mới với phần mở đầu của Saabirose và Orange, mang đến không khí lắng đọng.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tiếp tục thể hiện rõ trong tiết mục Duyên, với sự góp mặt của NSND Thanh Ngoan. Bà chia sẻ cảm xúc như được sống lại tuổi trẻ khi biểu diễn cùng các nghệ sĩ trẻ yêu văn hóa dân tộc, đồng thời gửi lời cảm ơn chương trình đã lan tỏa tinh thần Việt đến công chúng.

NSND Thanh Ngoan biểu diễn.

Đêm diễn còn mang đến nhiều tiết mục bất ngờ như liên khúc Không đau nữa rồi - Hào quang , mở đầu bằng bản demo của buitruonglinh - tác giả gốc - cùng LyLy, trước khi chuyển sang phần trình diễn chính của 52Hz, Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ và Pháp Kiều.

Phần Solo best 5 quy tụ năm ca khúc từng tạo dấu ấn trong chương trình: Dương gian (Lamoon), Lội ngược dòng (Orange), Chu kỳ mới (Bích Phương), Rơi tự do (LyHan) và Ếch ngoài đáy giếng (Phương Mỹ Chi). Mỗi tiết mục được dàn dựng riêng với đạo cụ và hiệu ứng đặc trưng, kết hợp hơn 40 vũ công, tạo nên không gian trình diễn hoành tráng.

Câu chuyện tình giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân được các nghệ sĩ tích cực. Trong tiết mục Bắc thang lên hỏi ông trời, Quỳnh Anh Shyn “đẩy thuyền” cho đàn chị bằng bài thơ: “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Bao giờ Tân cưới Phương về làm dâu/ Trời bảo chắc là không lâu/ Khi nào đưa nhẫn thì mình nên duyên”.

Hỗ trợ diễn ở sân khấu Em chỉ là của đội Bích Phương, Tăng Duy Tân được khán giả tại Mỹ Đình hô vang “Tăng Duy Phương” (ghép từ tên của hai nghệ sĩ - PV). Lúc này, Bích Phương ngại ngùng, nép vào các em xinh khác đi vào hậu trường.

Điểm sáng và tiếc nuối

Một phần sôi động không kém là màn dance battle của 5 em xinh Mỹ Mỹ, Yeolan, Ánh Sáng, Mỹ Mỹ, Han Sara và LyHan. MC Trấn Thành đo cường độ âm thanh cổ vũ của khán giả để phân định thắng thua, Han Sara có chiến thắng thuyết phục, phần thưởng của cô là 24h sử dụng Fanpage chương trình, được để ảnh đại diện.

Màn dance battle của 5 em xinh khiến sân Mỹ Đình bùng nổ.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ là sự xuất hiện của Bảo Anh trong tiết mục Hề, cùng các em xinh như Pháo, Phương Mỹ Chi, Phương Ly và Chi Xê. Hiệu ứng bướm nhiều màu cùng bản phối mới giúp tiết mục vừa rực rỡ phần nhìn vừa trọn vẹn phần nghe. Giọng hát của Bảo Anh hòa quyện với nhóm, tạo tổng thể chỉn chu và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bên cạnh phần trình diễn, Bảo Anh dành toàn bộ cát-xê của đêm diễn để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 10 và 11. Hành động này được khán giả tại Mỹ Đình vỗ tay khen ngợi.

Bảo Anh ủng hộ đồng bào bằng 100% tiền cát-xê đêm diễn.

Bảo Anh khiến khán giả hò reo khi xuất hiện trong sân khấu Hề

Hệ thống màn LED khổ lớn và bàn nâng lập trình được sử dụng xuyên suốt đêm diễn, đặc biệt trong các tiết mục Đồng dao xinh gái, Từng, Duyên, Em chỉ là, Run... Hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô và ánh sáng đồng bộ với âm nhạc giúp sân khấu trở thành không gian ba chiều sống động.

Công nghệ kính 3D phát cho khán giả cũng là điểm nhấn, tạo hiệu ứng trái tim, ngôi sao khi nhìn về ánh sáng và pháo hoa, mang lại trải nghiệm thị giác độc đáo hiếm có tại concert trong nước.

Giữa các tiết mục, MC Trấn Thành đảm nhận vai trò kết nối, giúp không khí đêm diễn liền mạch, giúp các em xinh còn gượng gạo.

Dù được đánh giá cao về quy mô và chất lượng dàn dựng, chương trình vẫn gặp sự cố kỹ thuật. Ở tiết mục solo Ếch ngoài đáy giếng, Phương Mỹ Chi bị tắt micro và nhạc hai lần. Sau chương trình, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi khán giả và chia sẻ đây là sự cố đầu tiên trong 12 năm đi hát, cho biết cô vẫn nghe nhạc trong tai nghe và không nhận ra âm thanh bên ngoài đã tắt.

Ngoài ra, ban tổ chức (BTC) cũng lên tiếng xin lỗi về sự cố pháo hoa ở khoảnh khắc cuối đêm diễn. Đại diện chương trình cho biết sự cố đã được xử lý kịp thời và sẽ rà soát để đảm bảo an toàn, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khán giả trong các sự kiện tới.

Dù có một vài trục trặc, Em xinh say hi tại Mỹ Đình vẫn được khán giả đánh giá là đầu tư công phu, với tinh thần trẻ trung, sáng tạo và hướng về văn hóa Việt.