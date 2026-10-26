Em bé Vbiz vừa sinh đã có bức ảnh 1,5 triệu like: Tiểu thư tập đoàn nhựa, lớn lên xinh như Chương Nhược Nam

Nhóc tỳ này đã hot từ bé, mới 6 tuổi đã có gần 500 nghìn người theo dõi.

Cuối tháng 10/2020, gia đình Đông Nhi và Ông Cao Thắng đón con gái đầu lòng là bé Ông Yên Nhi, tên thân mật là Winnie. Sự xuất hiện của nhóc tỳ chính là trái ngọt cho chuyện tình hơn một thập kỷ của cặp đôi đình đám Vbiz. Winnie cũng là tiểu thư chính hiệu khi có bố là thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Winnie đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Chia sẻ về tên gọi thân mật của con gái, Đông Nhi từng cho biết: "Cái tên Winnie mang ý nghĩa là em bé hạnh phúc, mềm mại, dịu dàng mà ba mẹ dành cho con. Con cảm ơn thế giới đáng yêu đã yêu thương, lo lắng và gửi nhiều lời chúc quý giá cho ba mẹ con như vậy".

Bé Ông Yên Nhi là con gái đầu lòng của Ông Cao Thắng và Đông Nhi

Sức hút của nhóc tỳ được thể hiện rõ qua những con số trên mạng xã hội. Bức ảnh Đông Nhi thông báo đã "mẹ tròn con vuông" chào đón con gái đầu lòng từng thu hút hơn 1,5 triệu lượt tương tác cùng hàng trăm nghìn bình luận chúc mừng. Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ hình ảnh sơ sinh của con gái Đông Nhi để gửi lời chúc đến gia đình nhỏ.

Vài tháng sau, Winnie tiếp tục gây sốt với khoảnh khắc có biểu cảm ngơ ngác khi được mẹ bế trên tay. Bức ảnh nhận được lượng tương tác lên đến hàng triệu, giúp cô bé trở thành một trong những nhóc tỳ Vbiz sở hữu sức hút đặc biệt trên mạng xã hội. Đến nay, Winnie vẫn thường xuyên xuất hiện trong những bài đăng thu hút sự chú ý của công chúng, còn trang cá nhân của cô bé đã có gần 500.000 người theo dõi.

Winnie chính là nhóc tỳ duy nhất trong showbiz Việt có 2 bức ảnh hơn 2,5 triệu like

Ngày bé, Winnie thường khiến khán giả nhớ đến hình ảnh em bé bụ bẫm, đáng yêu thì hiện tại, cô bé đã có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách. Ở tuổi lên 6, con gái Đông Nhi ngày càng dạn dĩ, tự tin và lém lỉnh khi xuất hiện trước ống kính.

Winnie thường được bố mẹ cho diện những bộ váy áo xinh xắn, lúc hóa thân thành công chúa nhỏ, khi lại xuất hiện trong những set đồ điệu đà, phù hợp với lứa tuổi. Từ trang phục, nơ cài tóc đến phụ kiện đi kèm đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên hình ảnh một tiểu thư nhí nữ tính nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên.

Ngày bé, Winnie gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt ngây thơ trong sáng

Winnie đã ra dáng tiểu thư, được mẹ cho ăn diện điệu đà từ nhỏ

Những hình ảnh của Winnie nhận về tương tác khủng, có khi còn vượt mặt bố mẹ

Càng lớn, con gái của Đông Nhi càng thể hiện rõ cá tính, tự tin

Đáng chú ý, diện mạo hiện tại của Winnie còn được một số khán giả ví von giống Chương Nhược Nam phiên bản nhí. Những đường nét gương mặt thanh tú, biểu cảm tự nhiên cùng vẻ ngoài trong trẻo khiến cô bé nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện trong loạt ảnh mới.

Winnie thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba và mẹ

Em bé có đôi mắt gây thương nhớ, nhìn vào lần đầu đã tạo được ấn tượng

Công chúng ví nhan sắc Winnie có nét giống diễn viên nổi tiếng Chương Nhược Nam

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Winnie còn bộc lộ khả năng sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong một số video do gia đình chia sẻ, cô bé có thể chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ khá tự nhiên. Một video về Winnie từng thu hút hơn 5 triệu lượt xem, cho thấy sức hút riêng của nhóc tỳ trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho ngoại hình, việc học tập và sinh hoạt của Winnie cũng khiến nhiều người tò mò. Theo thông tin được công bố trên website của trường, cô bé đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Học phí bậc mầm non tại đây dao động khoảng 530-603,2 triệu đồng mỗi năm học; bậc tiểu học là khoảng 730,8 triệu đồng/năm. Trong khi đó, học phí bậc trung học dao động từ 782,6-924,5 triệu đồng/năm.

Clip: Con gái Đông Nhi còn bé nhưng đã rất tự tin trước ống kính

Ngoài chương trình học chính khóa, Winnie còn được gia đình tạo điều kiện tham gia nhiều bộ môn năng khiếu như đàn, múa ballet và vẽ tranh. Đông Nhi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc con gái ca hát, nhảy múa tại nhà. Cô bé cũng từng có dịp đứng trên sân khấu cùng bố mẹ và thể hiện sự tự tin trước đông người.

Tiểu thư tập đoàn nhựa được mẹ cho học cưỡi ngựa

Winnie cũng đã đặt chân đến nhiều quốc gia dù mới hơn 6 tuổi

Đông Nhi và chồng luôn dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương Winnie và Hannie

Ảnh: FBNV