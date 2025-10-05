Elon Musk kêu gọi "xóa sổ" Netflix vì phim hoạt hình có chi tiết nhạy cảm cho trẻ em

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tháng 9 khi tài khoản "Libs of TikTok" đăng tải một đoạn clip từ series hoạt hình Dead End: Paranormal Park trên mạng xã hội X. Đoạn clip cho thấy nhân vật chính Barney thừa nhận mình là người chuyển giới. Tài khoản này cáo đã buộc Netflix đang "quảng bá tư tưởng chuyển giới cho trẻ em".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu các nhân vật đa dạng giới tính có nên xuất hiện trong nội dung dành cho khán giả nhỏ tuổi hay không.

Vụ việc bắt đầu từ bài đăng tố Netflix được Elon Musk

Elon Musk kêu gọi tẩy chay Netflix

Sự việc leo thang khi Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội X, trực tiếp tham gia. Ông chia sẻ lại bài đăng và bình luận: "Điều này không ổn" (This is not ok). Ngay sau đó, ông kêu gọi thẳng thừng: "Hãy hủy Netflix vì sức khỏe của con cái bạn" (Cancel Netflix for the health of your kids).

Elon Musk đã sử dụng tài khoản X với 227 triệu người theo dõi để phát động một chiến dịch công kích toàn diện nhắm vào Netflix. Tỷ phú giàu nhất thế giới đã đăng bài ít nhất 26 lần trong 3 ngày để kêu gọi tẩy chay nền tảng này.

Elon Musk kêu gọi tẩy chay Netflix để bảo vệ trẻ em

Musk còn khẳng định ông đã ngừng đăng ký dịch vụ và khuyến khích mọi người làm theo. Những dòng trạng thái này đã thổi bùng làn sóng tẩy chay. Những người ủng hộ Musk cho rằng Netflix đã "vượt quá giới hạn", trong khi nhiều khán giả khác lại bảo vệ bộ phim, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thể hiện đa dạng và mang lại hình mẫu đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ trong phim ảnh.

Tác giả phim trở thành mục tiêu công kích

Giữa lúc cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt, tác giả của bộ phim, Hamish Steele, đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Ông trở thành mục tiêu của hàng loạt chỉ trích và tấn công trên mạng, bị coi là người đứng sau "truyền bá tư tưởng chuyển giới".

Trong một bài đăng (sau đó đã xóa), Steele chia sẻ: "Những email cực kỳ thô tục, kỳ thị đồng tính và bài Do Thái bắt đầu tràn vào… tình hình bắt đầu trở nên đáng sợ". Áp lực từ các bình luận tiêu cực và thư điện tử thù ghét khiến ông phải tuyên bố sẽ hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.

Hamish Steele - tác giả của bộ phim hoạt hình Dead End: Paranormal Park đã bị công kích và chỉ trích nặng nề từ làn sóng tẩy chay

Hamish Steele khẳng định bộ phim không nhằm "áp đặt" tư tưởng, mà chỉ phản ánh chân thật trải nghiệm của cộng đồng LGBTQ+. Việc xây dựng nhân vật Barney là một thiếu niên chuyển giới chính là cách để những khán giả trẻ ít khi được thấy mình trên màn ảnh có được một hình mẫu đại diện.

Dead End: Paranormal Park ra mắt năm 2022 và từng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Tuy nhiên, Netflix đã quyết định hủy bỏ bộ phim từ tháng 1 năm 2023, chỉ sau hai mùa phát sóng.

Cho đến nay, Netflix vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về chiến dịch "Cancel Netflix" hay vụ việc tác giả Hamish Steele bị tấn công.