Đường đua phim Tết 2023: Một tác phẩm đột ngột dời lịch, thảm đỏ trải sẵn cho Trấn Thành hay Vũ Ngọc Đãng?

Mùng 1 Tết Quý Mão 2023, rạp chiếu phim Việt Nam chào đón 5 tác phẩm mới. Trong đó có hai phim đến từ Việt Nam và ba tác phẩm quốc tế. Chùm phim Việt ra rạp phục vụ khán giả dịp tết Âm lịch 2023 gồm có Nhà Bà Nữ được Trấn Thành đạo diễn và Chị Chị Em Em 2 do Vũ Ngọc Đãng cầm trịch. Trước đó, bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa từng lên kế hoạch phát hành vào ngày đầu năm nhưng đã đột ngột thông báo dời lịch chiếu tới 24/3 ngay chiều 28 Tết.

Phim ngoại mờ nhạt dịp Tết Quý Mão

Cạnh tranh với hai tựa phim Việt tại phòng vé Việt dịp Tết Quỹ Mão là ba tác phẩm Phi Vụ Toàn Sao, Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Tới London và Pororo: Phiêu Lưu Tới Dinh Thự Rồng. Mèo Béo Siêu Đẳng là tác phẩm ngoại thứ 4 ra mắt khán giả trong mùa phim Tết nhưng phát hành chậm hơn ba ngày, từ 25/1. Trong số này, ngoài Phi Vụ Toàn Sao (Operation Fortune: Ruse de guerre), ba phim còn lại đều là các tác phẩm hoạt hình phục vụ khán giả thuộc độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Pororo: Phiêu Lưu Tới Dinh Thự Rồng là cái tên có độ nhận diện lớn hơn cả trong chùm phim hoạt hình.

Operation Fortune: Ruse de guerre thuộc thể loại hành động, hài pha trộn yếu tố giật gân. Tác phẩm do đạo diễn kỳ cựu Guy Ritchie cầm trịch và Jason Statham thủ vai chính. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của siêu sao hành động kể từ Wrath of Man (2021) cũng do Guy Ritchie đạo diễn. Operation Fortune: Ruse de guerre xoay quanh mật vụ Orson Fortune (Statham) cùng các đồng đội. Họ phải thuyết phục được một trong những ngôi sao sáng nhất kinh đô Hollywood trở thành tay trong, giúp ngăn chặn một vụ buôn bán vũ khí hủy diệt đủ sức làm rung chuyển thế giới.

Jason Statham là ngôi sao cơ bắp được yêu thích trên toàn thế giới. Đạo diễn Guy Ritchie cũng là cái tên nổi danh với dòng phim hành động. Tuy nhiên tại Việt Nam, sự kết hợp giữa họ không phải một công thức đủ sức "càn quét" phòng vé. Thêm vào đó, việc Operation Fortune: Ruse de guerre chỉ đang nhận tỷ lệ phản hồi tích cực 67% từ các cây bút phê bình của Rotten Tomatoes cũng ít nhiều dự báo đây khó lòng là một tác phẩm "hay nức nở" mà khán giả bắt buộc phải xem.

Cảnh phim Operation Fortune: Ruse de guerre (Ảnh: IMDb)

Tháng 1 chưa phải thời điểm vàng để Hollywood tung ra các tựa phim bom tấn quan trọng. Điều này gián tiếp dẫn đến việc mùa phim Tết Quý Mão 2023 tại Việt Nam thiếu vắng các tựa phim ngoại cho thấy tiềm năng tạo ra bùng nổ về doanh thu như cách Avatar: The Way of Water (2022) vừa làm được hồi tháng 12/2022. Theo Box Office Vietnam, doanh thu của Avatar: The Way of Water tại phòng vé Việt Nam đã cán mốc 265,3 tỷ đồng - tức tăng thêm 65,3 tỷ trong gần ba tuần đầu của năm 2023 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Do đó, không thể bỏ qua khả năng bộ phim của đạo diễn James Cameron sẽ tiếp tục dẫn đầu mảng phim ngoại tại rạp Việt Nam trong mùa phim Tết này.

Cuộc đối đầu giữa Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng

Với sự rút lui phút chót của Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, đường đua phim Tết 2023 chỉ còn là màn đua top của Nhà Bà Nữ và Chị Chị Em Em 2. Đây là một cuộc cạnh tranh nhiều duyên nợ, bởi chưa tròn một năm về trước, đạo diễn của hai bộ phim là Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng vừa có cái bắt tay lịch sử để làm nên Bố Già - phim điện ảnh Việt ăn khách nhất lịch sử với khoảng 420 tỷ đồng thu về từ phòng vé. Thành công của Nhà Bà Nữ sẽ là minh chứng cho năng lực của Trấn Thành trong vai trò đạo diễn phim. Ở chiều ngược lại, nếu Chị Chị Em Em 2 về nhất trong cuộc đua doanh thu, tên tuổi và uy tín của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ càng được củng cố.

Bộ phim Nhà Bà Nữ xoay quanh một gia đình "âm thịnh dương suy" sinh nhai bằng nghề bán bánh canh. Trấn Thành vào vai Phú Nhuận, chồng của Ngọc Như (Khả Như) - chủ quán. Anh cũng là người đàn ông duy nhất trong gia đình tam đại đồng đường có đến bốn người phụ nữ tình cách trái khoáy. Nhuận thường xuyên bị vợ, mẹ vợ, bà của vợ sai làm việc này việc kia, lâu ngày nảy sinh bất đắc chí. Anh cũng có thói rượu chè, khiến các mâu thuẫn trong gia đình đã phức tạp càng thêm rối ren.

Trấn Thành tiếp tục khai thác câu chuyện mâu thuẫn gia đình trong tác phẩm mới (Ảnh: Trấn Thành Town)

Mâu thuẫn trung tâm trong Nhà Bà Nữ gợi nhớ kịch bản Bố Già (Ảnh: Trấn Thành Town)

Chị Chị Em Em 2 lấy bối cảnh Sài Gòn đầu thế kỷ XX, xoay quanh cặp nhân vật chính Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh) - hai kiều nữ từng khiến biết bao đại gia thời bấy giờ phải say mê như điếu đổ. Ba Trà, trong vai trò người đi trước, đã một tay nâng đỡ, "rửa phèn" Tư Nhị từ chỗ một cô gái tầm thường thành người đẹp tiếng tăm chốn Sài Thành. Tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ cũng như Hòn ngọc Viễn Đông không thể có đến hai người cùng chia sẻ ngôi vị đệ nhất mỹ nhân. Từ đây, một cuộc đấu đá đã âm thầm nổ ra giữa Tư Nhị và Ba Trà.

Có thể thấy với Nhà Bà Nữ, Trấn Thành tiếp tục khai thác thế mạnh của mình là kể những câu chuyện lấy đề tài gia đình trong xã hội đương đại, nhiều ẩn ức xuất phát từ khoảng cách thế hệ. Đây cũng chính là công thức ăn tiền, từng giúp Bố Già ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Trở lại với mảng đề tài thế mạnh, Trấn Thành cũng phải đối mặt không ít nguy cơ khi "rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm".

Khán giả đã từng xem Bố Già có thể sẽ bước vào rạp xem Nhà Bà Nữ với tâm thế "Xem xem lần này có gì mới không?". Sự tò mò chắc chắn sẽ giúp Nhà Bà Nữ bán bộn vé trong ngày đầu tiên ra rạp. Nhưng phim có ăn nên làm ra hay không lại phụ thuộc vào hiệu ứng truyền miệng những ngày sau đó, khi băn khoăn "Phim có hay như lời quảng cáo không?", "Trấn Thành có biết đạo diễn phim không?" được làm sáng tỏ.

Chị Chị Em Em 2 nhận nhiều phản hồi sớm tích cực sau buổi công chiếu (Ảnh: IMDb)

Trong lần trở lại màn ảnh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thử sức với một địa hạt rất mới so với các sản phẩm trước đó. Anh kể một câu chuyện quá vãng, với những nhân vật được xây dựng từ nguyên mẫu có thật. Họ là hai người phụ nữ sở hữu sắc đẹp tuyệt trần, sống đời phong lưu nhưng sau cùng đều chết trong đớn đau, nghèo khó. Điều này ít nhiều khiến Chị Chị Em Em 2 lệch khỏi quỹ đạo những bộ phim Tết nhẹ nhàng, hài hước, đề cao các giá trị gia đình, khuyên răn con người hướng thiện.

Nhưng đây xét cho cùng không phải điểm yếu chí tử. Sau một năm 2022 đã quá chán nản với các bộ phim điện ảnh Việt nhạt nhòa, giờ thứ mà khán giả cần khao khát hơn cả là một bộ phim hay chứ không hẳn là một bộ phim hợp-xem-vào-dịp-Tết. Khoảng thời gian sau ngày đầu tiên ra rạp sẽ là lúc Chị Chị Em Em 2 lội ngược dòng nhờ làn sóng phản hồi tích cực của những người đã đi xem phim về và hài lòng với tác phẩm. Sau buổi công chiếu, Chị Chị Em Em 2 hiện nhận nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt dành cho diễn xuất của Minh Hằng. Đây chính là tín hiệu tốt dự báo thành công của phim trong mùa phim Tết này.