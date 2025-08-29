Dưỡng ẩm da thông minh bằng Ceramides từ kênh chính hãng

Ceramides: Lipid quan trọng tạo hàng rào bảo vệ da khỏe - đẹp

Nghe nhiều về Ceramides nhưng liệu bạn đã thực sự biết Ceramides là gì? Ceramides là acid béo chiếm đến 50% lipid ở lớp ngoài cùng của làn da tự nhiên, 1 trong 3 thành phần cấu tạo nên hàng rào bảo vệ da, là chất keo liên kết các tế bào da với nhau để giữ cho hàng rào độ ẩm, bảo vệ da chắc chắn và khỏe mạnh, giúp da được giữ ẩm và ngăn ngừa các hư tổn từ tác nhân của môi trường, từ đó hạn chế các bệnh lý và vấn đề về da như mụn, chàm, vẩy nến và viêm da cơ địa.

Tuy nhiên, Ceramides tự nhiên trong da sẽ bị mất đi vì lão hóa và khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cùng các tác nhân gây hại từ môi trường. Vì thế, để duy trì làn da khỏe đẹp, việc bổ sung Ceramides là cần thiết.

Nhiều người cho rằng chỉ da khô mới cần dưỡng ẩm. Đây là quan điểm sai lầm. Ngoài da khô, da dầu, da mụn hay da nhạy cảm cũng đều cần dưỡng ẩm. Với mỗi loại da khác nhau, nếu biết chọn sản phẩm dưỡng da cấp ẩm đúng thì đều có thể ẩm, mượt, mịn màng, khỏe mạnh không lo mụn.

CeraVe: Phát triển bởi chuyên gia từ khoa học làn da

CeraVe với lịch sử thương hiệu 20 năm, là nhãn hiệu chăm sóc da số 1 tại Mỹ, được nghiên cứu phát triển bởi các chuyên gia chăm sóc da.

CeraVe – sản phẩm chăm sóc da, dưỡng ẩm được hình thành từ việc thấu hiểu khoa học làn da.

Xuất thân từ những chuyên gia chăm sóc da với sự thấu hiểu khoa học làn da, CeraVe từ buổi đầu hình thành đã lấy Ceramides làm yếu tố then chốt để phát triển các dòng sản phẩm của mình. Cùng công nghệ độc quyền MVE, ứng dụng vào các sản phẩm của mình. Nói đến CeraVe là nói đến công thức chăm sóc kết hợp 3 loại Ceramides thiết yếu 1, 3, 6-II cùng công nghệ độc quyền cấp khóa ẩm 48H.

Danh mục sản phẩm của CeraVe phục vụ đủ nhu cầu chăm sóc da toàn thân từ da mặt đến cơ thể. Từ các dòng sản phẩm Care, Cleanser, Facial Moisturising đến Blemish Control, đều được các chuyên gia đánh giá cao về độ lành tính, khả năng cấp ẩm, khóa ẩm, làm sạch da an toàn.

Dưỡng ẩm với 3 Ceramides thiết yếu, CeraVe đồng hành chăm da khỏe đẹp

Dòng sản phẩm chăm sóc toàn thân (Care)

Dòng dưỡng ẩm toàn thân với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, khô thoáng. Công thức chứa 3 loại Ceramides thiết yếu và Hyaluronic Acid giúp dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da, không gây nhân mụn, không làm bít tắc lỗ chân lông, nhẹ nhàng chăm sóc cả da dầu đủ ẩm, khỏe đẹp cùng công nghệ độc quyền MVE giúp liên tục giải phóng các dưỡng chất vào da suốt 48H. Có 2 lựa chọn về kết cấu sản phẩm là dạng sữa và dạng kem phù hợp da thường đến da khô.

Dòng sản phẩm làm sạch (Cleanser)

Với nhu cầu làm sạch, một sản phẩm làm sạch hiệu quả không chỉ là việc làm sạch da mà còn phải cung cấp đủ độ ẩm sau khi rửa, không gây bít tắc lỗ chân lông, kiểm soát tốt dầu thừa nhưng lại cần dịu nhẹ với làn da. Sữa rửa mặt CeraVe không chứa dầu, không gây căng khô, nhẹ nhàng tẩy da chết, chứa Niacinamide giúp làm dịu và duy trì độ ẩm tự nhiên của da với Axit Hyaluronic. Và quan trọng nhất, dù là sữa rửa mặt cho da nào cũng luôn có 3 loại Ceramides thiết yếu giúp dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ cho da. Với da thường đến dầu, Sữa rửa mặt sạch sâu kiềm dầu CeraVe Foaming Cleanser dạng gel tạo bọt cùng Niacinamide giúp làm sạch sâu, thông thoáng lỗ chân lông và kiểm soát dầu thừa, bã nhờn hiệu quả và làm sạch lớp chống nắng. Da thường đến da khô, Sữa rửa mặt sạch sâu cấp ẩm CeraVe Hydrating Cleanser giúp sạch sâu đồng thời cấp ẩm và duy trì hàng rào bảo vệ da, giúp hạn chế tình trạng thô ráp. Đặc biệt với nhu cầu làm sạch và tẩy trang 2 trong 1, CeraVe nay đã ra mắt sản phẩm Sữa rửa mặt dạng kem tạo bọt CeraVe Hydrating Cream-to-Foam Cleanser với Amino Acid hoạt động bề mặt giúp chuyển hóa dạng kem thành bọt giúp vừa làm sạch sâu, thông thoáng lỗ chân lông nhưng đồng thời có thể làm sạch lớp trang điểm nhưng vẫn đủ ẩm, không gây ra tình trạng thô ráp. Với các làn da có mụn ẩn hoặc sần sùi, Sữa rửa mặt tẩy tế bào da chết dịu nhẹ CeraVe SA Smoothing Cleanser với thành phần Salicylic Acid giúp làm sạch da và tẩy tế bào da chết dịu nhẹ, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, giảm mụn đầu đen, mụn ẩn, đồng thời giúp khôi phục hàng rào bảo vệ da; duy trì độ ẩm của da.

Làn da sau rửa mặt với sữa rửa mặt CeraVe vẫn mềm mại, đủ ẩm mà không hề khô căng nhờ 3 loại Ceramides thiết yếu và công nghệ khóa ẩm MVE độc quyền 48h.

Dòng sản phẩm dưỡng ẩm cho da mặt (Facial Moisturising)

Với dòng sản phẩm dưỡng ẩm cho da mặt, CeraVe giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da mặt và dưỡng ẩm sâu tới 10 lớp và cấp khóa ẩm 48H với 3 loại Ceramides thiết yếu 1, 3, 6-II cùng công nghệ độc quyền MVE.

Gel dưỡng ẩm kiềm dầu Oil Control Moisturising Gel-cream với phức hợp kiểm soát dầu gồm Niacinamide, Silica và tinh bột bắp giúp kiềm dầu lành tính và an toàn, hỗ trợ se khít lỗ chân lông, phù hợp da dầu mụn.

Với da thường và da đang treatment, sữa dưỡng ẩm và phục hồi chuyên sâu PM Facial Moisturising Lotion với Hyaluronic Acidvới Niacinamide sẽ giúp giữ nước và làm dịu da. Sữa dưỡng ẩm có thành phần chống nắng SPF 50 với chỉ số SPF 50 cùng màng lọc bảo vệ da trước tác hại của tia UVA/UVB, giúp bảo vệ da trước tác động của ô nhiễm đồng thời giúp phục hồi hàng rào bảo vệ, phù hợp mọi loại da.

Dòng sản phẩm giảm mụn

Chăm da mụn không phải chỉ tập trung vào điều trị mà làn da còn cần được phục hồi, tránh tình trạng da mụn bị kích ứng hoặc vòng lặp mụn mãi không hết. CeraVe vừa cho ra mắt bộ sản phẩm tác động kép – khép vòng lặp mụn Blemish Control gồm sữa rửa mặt, gel giảm mụn & retinol serum giảm thâm mụn.

Sữa rửa mặt giảm mụn CeraVe Blemish Control Cleanser giúp làm sạch sâu, kiểm soát nhờn, giảm mụn nhờ Salicylic Acid và đất sét tinh khiết, đồng thời chứa 3 Ceramides giúp duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Gel giảm mụn không khô da Blemish Control Gel với phức hợp AHA & BHA giúp nhẹ nhàng tẩy tế bào da chết, gom còi mụn, giảm thâm mụn, hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông và duy trì hàng rào bảo vệ da. Serum giúp làm mờ thâm mụn Resurfacing Retinol Serum với Retinol dạng bọc giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, hỗ trợ làm giảm thâm sau mụn, làm đều màu da một cách an toàn với cam thảo.

CeraVe tự hào là nhãn hàng được phát triển cùng chuyên gia chăm sóc da, tất cả sản phẩm đều chứa 3 loại Ceramides thiết yếu 1, 3, 6-II giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm da dịu nhẹ, an toàn. CeraVe là nhãn hàng chăm sóc da số 1 tại Mỹ (Theo kết quả nghiên cứ từ IQVIA) được chuyên gia chăm sóc da khuyên dùng.Tìm hiểu sản phẩm trước khi sử dụng và tìm mua tại các kênh phân phối chính hãng để không "tiền mất - tật mang".

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại Facebook và các trang chính thức của khác nhãn hàng

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH L'Oréal Việt Nam

Địa chỉ: The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.