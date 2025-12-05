Đừng xem thường triệu chứng chóng mặt

Buổi sáng, ông T.V.L (72 tuổi, ở TPHCM) cảm thấy chóng mặt khi vừa ngồi dậy, cảm giác mọi vật xung quanh xoay tròn, phải vịn vào giường để khỏi ngã. Cơn chóng mặt kéo dài suốt nhiều ngày, kèm cảm giác buồn nôn.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ông được chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Sau khi thực hiện tái định vị sỏi tai và tập phục hồi thăng bằng, ông đã ổn định sức khỏe, lấy lại tự tin trong sinh hoạt thường ngày.

BSCKII Đinh Huỳnh Tố Hương, Khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, khám cho người có dấu hiệu chóng mặt

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Theo BSCKII Đinh Huỳnh Tố Hương, Khoa Thần kinh-Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, chóng mặt là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở người cao tuổi, có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm. Càng lớn tuổi, hệ thần kinh và cơ quan giữ thăng bằng càng suy giảm cùng với việc dùng nhiều thuốc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường khiến người bệnh dễ gặp tình trạng choáng váng khi thay đổi tư thế. Trên thực tế, có không ít trường hợp người bệnh tự mua thuốc hoặc chịu đựng vì nghĩ rằng chóng mặt là dấu hiệu của tuổi già mà không biết rằng đây có thể là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ vùng hố sau, u não.

Nếu cơn chóng mặt kéo dài xuất hiện kèm tê yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ, người bệnh cần đi khám ngay tại cơ sở y tế chuyên khoa để được tầm soát các bệnh lý nguy hiểm. Trong thực tế lâm sàng, bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh cao tuổi nhập viện muộn do chủ quan, để mất "thời gian vàng" trong cấp cứu đột quỵ. "Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng nguyên nhân là yếu tố then chốt giúp bảo toàn chức năng thần kinh và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh"-BS Hương khuyến cáo.