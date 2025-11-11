Dừng ngay 5 thói quen này nếu không muốn mất tiền trong tài khoản, lộ thông tin cá nhân

Hiểu rõ những thói quen nguy hiểm là bước đầu tiên để người dùng tự bảo vệ bản thân trên môi trường số. Dưới đây là 5 thói quen mà người dùng cần dừng ngay lập tức để tránh rủi ro tài chính và lộ thông tin cá nhân.

Dùng mật khẩu yếu hoặc dùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản

Nhiều người dùng vẫn quen thiết lập mật khẩu quá đơn giản như “123456” hay “password” và thường dùng chung cho email, mạng xã hội, ví điện tử và tài khoản ngân hàng. Theo Cybernews, 19 tỷ mật khẩu bị rò rỉ từ tháng 4/2024 đến đầu 2025 cho thấy 94% mật khẩu bị tái sử dụng hoặc trùng lặp giữa các tài khoản 2025.

Khi một tài khoản bị xâm nhập, hacker có thể dùng mật khẩu đó để tấn công các dịch vụ khác, đặc biệt là email, từ đó reset mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Newsweek cho biết, người dùng nên tạo mật khẩu dài, duy nhất cho từng dịch vụ và kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) ngay lập tức.

Nhấp vào link lạ trong email, tin nhắn hoặc mạng xã hội

Hacker thường mạo danh ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền hoặc các tổ chức uy tín, gửi email hoặc tin nhắn kèm đường link yêu cầu người dùng xác minh tài khoản hoặc nhận quà. Phân tích của Proofpoint chỉ ra rằng phishing (lừa đảo qua tin nhắn) là hình thức tấn công tinh vi nhằm chiếm đoạt danh tính, thông tin đăng nhập và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Một cú nhấp chuột tưởng vô hại có thể mở đường cho hacker truy cập tài khoản, rút tiền từ ví điện tử hoặc ngân hàng. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng luôn kiểm tra nguồn gửi trước khi cung cấp thông tin nhạy cảm.

Đăng nhập tài khoản bằng Wi‑Fi công cộng

Wi‑Fi miễn phí tại quán cà phê, sân bay hay khách sạn thường không được bảo mật hoặc có thể là mạng giả mạo (“evil twin”), tạo cơ hội cho hacker theo dõi và đánh cắp dữ liệu. Cục Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cảnh báo rằng, dù các trang web đã sử dụng HTTPS, việc đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử qua Wi‑Fi công cộng vẫn tiềm ẩn rủi ro 2025.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh hacker có thể ghi lại thông tin đăng nhập, đánh cắp OTP và chiếm quyền điều khiển phiên đăng nhập. Người dùng tốt nhất nên tránh truy cập tài khoản quan trọng trên mạng công cộng hoặc sử dụng VPN đáng tin cậy.

Cài ứng dụng hoặc tải file không rõ nguồn gốc

Nhiều người dùng tải ứng dụng, file miễn phí không rõ nguồn gốc mà không nhận ra rằng các file này có thể chứa trojan, banking‑trojan hoặc spyware. Báo cáo từ Paubox cho thấy hơn 90 ứng dụng Android đã bị phát hiện chứa mã độc nhắm vào ngân hàng, với hơn 5,5 triệu lượt tải 2025.

Mã độc có thể ghi lại bàn phím, đọc tin nhắn OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó truy cập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Người dùng nên chỉ cài ứng dụng từ cửa hàng chính thức, kiểm tra quyền truy cập và dùng phần mềm bảo mật.

Đăng tải quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội

Khi các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại,... được công khai trên các trang mạng xã hội, hacker có thể dùng những thông tin này để tạo hồ sơ giả, rồi giả làm người quen, chiếm đoạt tài khoản.

Trên trang hỗ trợ của Microsoft nhấn mạnh rằng việc đăng quá nhiều chi tiết cá nhân giúp kẻ xấu dễ dàng tìm ra câu hỏi bảo mật hoặc đoán mật khẩu.

Chính vì vậy, người dùng nên hạn chế bất kỳ bài đăng nào tiết lộ giấy tờ, địa chỉ hoặc lịch trình cá nhân, và luôn kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc nhận biết và thay đổi những thói quen không an toàn là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân. Mỗi người dùng nên cẩn trọng hơn trong từng thao tác trực tuyến, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Giữ thói quen sử dụng mạng an toàn chính là bước đầu tiên để bảo vệ bản thân trong thế giới số.