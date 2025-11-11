Đang xác minh khuôn mặt và CCCD, cặp vợ chồng tá hỏa phát hiện tài khoản ngân hàng "bốc hơi" hơn 500 triệu đồng

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế xác nhận đang khẩn trương điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, nạn nhân là một cặp vợ chồng trú tại phường Dương Nỗ (TP. Huế).

Theo trình báo, sự việc bắt đầu vào khoảng 11h22 ngày 1/11, chị N.T.N nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ Công an phường Dương Nỗ, thông báo rành mạch rằng chị N cần mang theo Căn cước công dân của cả hai vợ chồng và giấy khai sinh của con đến trụ sở công an phường ngay lập tức để hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin và lấy mã số hồ sơ điện tử.

Do thông tin ban đầu nghe có vẻ hợp lý, chị N bắt đầu tin tưởng. Ngay sau đó, đối tượng yêu cầu chị N kết bạn Zalo để "hướng dẫn cho nhanh". Bước ngoặt của vụ lừa đảo xảy ra khi đối tượng chủ động thực hiện một cuộc gọi video. Qua màn hình điện thoại, chị N thấy một người đàn ông mặc cảnh phục công an, nói năng rất tự tin, yêu cầu vợ chồng chị tải một ứng dụng lạ (app) theo đường link được gửi qua Zalo để thực hiện thủ tục "online".

Tin rằng đây là công an thật đang làm nhiệm vụ, vợ chồng chị N đã làm theo mọi hướng dẫn, bao gồm việc nhập các thông tin cá nhân và đặc biệt là thực hiện bước "xác thực khuôn mặt" của cả hai vợ chồng ngay trên ứng dụng giả mạo đó.

Để củng cố lòng tin của nạn nhân, đối tượng còn tiếp tục yêu cầu chị N cung cấp hình ảnh các loại giấy tờ khác như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe để "tích hợp" thông tin.

Chỉ hơn một giờ sau cuộc gọi đầu tiên, đến 12h33 cùng ngày, điện thoại của chị N liên tục nhận được thông báo biến động số dư. Cả tài khoản của chị và của chồng chị lần lượt bị chuyển tiền đến các tài khoản lạ, với tổng số tiền bị mất lên đến hơn 524 triệu đồng. Tá hỏa, chị N gọi lại cho "cán bộ công an" kia thì phát hiện mình đã bị chặn từ mọi hướng, cả Zalo và số điện thoại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã đến trình báo tại Công an phường Dương Nỗ. Cơ quan chức năng cơ quan chức năng xác định hoàn toàn không có cán bộ nào của phường liên hệ hay yêu cầu người dân thực hiện thủ tục định danh điện tử qua điện thoại. Công an không bao giờ yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục định danh điện tử, cập nhật thông tin hay cung cấp mã OTP qua điện thoại, Zalo hay bất kỳ ứng dụng nào.

Vụ việc hiện đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế để phối hợp điều tra, làm rõ.



