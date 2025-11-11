Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, nhắm đến nhiều nhóm người dân - đặc biệt là người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Hưng Yên và BHXH tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin tự xưng là “cán bộ BHXH” hoặc “nhân viên ngân hàng”, thông báo việc “xác minh tài khoản”, “đồng bộ dữ liệu”, “cập nhật thông tin cá nhân” để tiếp tục nhận lương hưu hoặc trợ cấp. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp số tài khoản, mã OTP, thông tin cá nhân hoặc thậm chí chuyển tiền để “xử lý hồ sơ”.

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin để lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều trường hợp còn nhận được tin nhắn SMS hoặc email giả mạo với nội dung:

- “THÔNG BÁO: Tài khoản của bạn cần cập nhật thông tin. Truy cập ngay [link giả] để tiếp tục. Không thực hiện trong 24h sẽ bị khóa.”

- Hoặc: “Do sự cố tại BHXH, đề nghị quý khách đăng nhập vào tài khoản hưởng trợ cấp theo liên kết sau để thay đổi mật khẩu.”

Các đường link này thực chất là liên kết độc hại, được thiết kế để đánh cắp thông tin, cài phần mềm gián điệp hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của tội phạm còn tinh vi hơn khi giả vờ “hỗ trợ tăng lương hưu”, “hưởng ưu đãi đặc biệt” hoặc “giải quyết nhanh chế độ”, rồi yêu cầu người dân đóng các khoản “phí dịch vụ”, “phí môi giới”. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục bịa thêm lý do khác để chiếm đoạt thêm, thậm chí đe dọa “khóa tài khoản” hay “mất quyền lợi hưu trí” nhằm khiến người cao tuổi hoảng sợ, làm theo chỉ dẫn.

BHXH Việt Nam khẳng định, ngành BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc đồng bộ dữ liệu để thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT. Mọi yêu cầu như vậy đều là giả mạo và lừa đảo.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin thẻ, số tài khoản ngân hàng hoặc truy cập vào các đường link lạ trong tin nhắn, email. Người dân nên thường xuyên cập nhật cảnh báo từ cơ quan công an, ngân hàng, BHXH và các kênh truyền thông chính thống để nhận diện chiêu trò mới.

Ngoài ra, cần tuyên truyền, hướng dẫn người thân lớn tuổi cảnh giác trước các cuộc gọi và tin nhắn giả mạo, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cho người lạ. Khi có nghi ngờ, người dân liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi đang hưởng chế độ, hoặc gọi Tổng đài 1900 9068 của BHXH Việt Nam để xác minh. Trong trường hợp khẩn cấp, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.