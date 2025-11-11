JBL vừa giới thiệu ba mẫu tai nghe mới tại thị trường Việt Nam, gồm Sense Pro, Endurance Pace và Soundgear Clips, hướng đến nhóm người dùng năng động và yêu thích trải nghiệm âm thanh.

JBL Sense Pro là mẫu tai nghe open-ear ứng dụng công nghệ JBL OpenSound, cho phép truyền âm qua không khí thay vì bít kín tai. Sản phẩm sử dụng driver 16,2 mm phủ carbon dạng kim cương (Diamond-Like Carbon), cho âm thanh chi tiết và trong trẻo, với dải bass đáp ứng nhanh mà không gây ù tai.

Sense Pro hỗ trợ Adaptive Bass Boost, Hi-Res Audio Wireless (24-bit), cùng Multi-Point Connection để kết nối hai thiết bị cùng lúc. Với bốn micro thoại và cảm biến Voice Pickup Sensor, tai nghe cải thiện chất lượng đàm thoại trong môi trường ồn. Người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh qua Personi-Fi 3.0 và EQ 10 dải trong ứng dụng JBL Headphones. Giá bán lẻ của sản phẩm tại Việt Nam là 3,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, JBL Endurance Pace là mẫu tai nghe thể thao mới với thiết kế gọng titan siêu nhẹ, ôm chắc cổ và chịu được cường độ vận động cao. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, tập gym hay đạp xe.

Pin cho thời lượng sử dụng lên đến 10 giờ nghe nhạc, hoặc có thể dùng liên tục nhiều ngày khi kết hợp với hộp sạc. Tai nghe sử dụng driver dynamic 18x11mm, mang đến âm thanh cân bằng, âm trung rõ, âm cao sáng, kết hợp thuật toán tăng cường bass thích ứng để duy trì nhịp độ sôi động khi luyện tập. Sản phẩm có giá 1,99 triệu đồng.

Hoàn thiện dòng sản phẩm, JBL Soundgear Clips là mẫu tai nghe mở hoàn toàn mới với thiết kế kẹp linh hoạt trên vành tai. Trọng lượng nhẹ, kiểu dáng nhỏ gọn và khả năng bám chắc giúp tai nghe dễ sử dụng trong nhiều tình huống hàng ngày.

Công nghệ JBL OpenSound kết hợp cơ chế truyền âm qua không khí (air conduction) giúp người dùng vừa nghe nhạc vừa nhận biết âm thanh xung quanh. Thiết kế SonicArc định vị loa ở góc tối ưu, tăng cường dải trầm và giảm rò rỉ âm thanh. Soundgear Clips có thời lượng pin 32 giờ và đi kèm hộp sạc đồng màu. Sản phẩm có giá 3,49 triệu đồng.