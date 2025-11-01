Đếm ngược đến JBL Fest 2025: Đại tiệc thanh âm bùng nổ – Vé đang được săn lùng!

Không chỉ là ngày hội âm nhạc kết hợp nhiều hoạt động nghệ thuật đúng "gu" người trẻ yêu nhạc, JBL Fest 2025 còn là sự kiện tri ân tất cả khách hàng - các "fan cứng" của JBL. JBL Fest 2025 sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 8/11/2025 này tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP.HCM). Ngoài khu vực concert giới hạn vé cho khách hàng JBL, tất cả các khu vực trải nghiệm và tương tác đều mở cửa tự do.

Tri ân "fan cứng" JBL - lan tỏa niềm vui cùng cộng đồng yêu nhạc

JBL Fest 2025 cũng là dịp để JBL gửi lời tri ân chân thành đến đông đảo khách hàng của mình. Mỗi khách hàng mua sản phẩm JBL với giá trị trên 1.000.000 VNĐ và kích hoạt bảo hành từ ngày 01/01/2025 đến ngày 07/11/2025 sẽ được tặng vé tham dự concert buổi tối. Khách hàng hợp lệ sẽ nhận được tin nhắn thông báo đổi vé qua số điện thoại kích hoạt bảo hành bởi nhà phân phối chính hãng PGI. Cách thức đổi vé và thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức https://www.jblfest.vn/

Lưu ý: Số lượng vé có hạn và ưu tiên khách hàng đổi vé thành công sớm trên website https://www.jblfest.vn/.

Một ngày trải nghiệm trọn vẹn trong thanh âm và cảm xúc

Khởi động từ 10h30 sáng, JBL Fest 2025 thiết kế và trình diễn một không gian hoàn toàn tự do để người trẻ trải nghiệm, khám phá và kết nối. Hàng loạt hoạt động hấp dẫn đang chờ đón bạn:

- Khu trải nghiệm sản phẩm JBL: nơi bạn được trải nghiệm với các dòng loa, tai nghe đình đám và khám phá cách JBL định nghĩa chất âm sống động.

- Thử thách nhảy Silent Disco: thử thách nhảy đầy năng lượng, nơi mọi người cùng hòa mình trong giai điệu theo cách riêng.

- Thử thách thời trang Mix & Match cùng HLA, Dottie, Saigonswagger tạo nên phong cách thời trang cá tính mang đậm dấu ấn của bạn.

- Góc Nghệ thuật & Cảm hứng - xem tarot, vẽ tattoo, mask painting, hay cùng nhau sáng tạo trên bức tranh tường khổng lồ.

Khi hoàng hôn buông xuống, sân khấu chính của JBL Fest sẽ thực sự "cháy" với đại nhạc hội quy mô hoành tráng. Cùng đắm mình trong bữa tiệc âm nhạc rực lửa với dàn nghệ sĩ hàng đầu: Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Minh Lai, DJ VA và MC Goku - những cái tên bảo chứng cho năng lượng bùng nổ và không khí không thể quên.

JBL Fest 2025

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 08/11/2025

Địa điểm: Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TP.HCM

Website: https://www.jblfest.vn/.

Số lượng vé có hạn, nhanh tay sở hữu để không bỏ lỡ đại tiệc âm thanh của năm!