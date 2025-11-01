Đang thực hiện xác minh khuôn mặt và CCCD, ngân hàng bất ngờ gửi cảnh báo khẩn: Người đàn ông vội rút SIM, tắt WiFi nhưng tài khoản đã bị trừ 350 triệu đồng

Theo Báo Cà Mau, mới đây, tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, một người dân bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng, toàn bộ số tiền tích góp của gia đình trong nhiều năm.

Nạn nhân là ông Đỗ Công Huyên (55 tuổi), ngụ Khóm 7, xã Sông Đốc, hiện là nhân viên bảo vệ Trường THCS 1 Sông Đốc.

Ông Huyên kể, chiều 17/10, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Công ty Cấp nước Cà Mau. Người này gọi thông báo về "chương trình cập nhật hồ sơ khách hàng" từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân để thuận tiện cho việc thanh toán tiền nước.

"Khoảng 16 giờ 30 phút, họ gọi nói đang ở khu vực nhà tôi để kiểm tra đồng hồ nước. Nghe giọng nói thân quen, lại nêu đúng họ tên và địa chỉ nên tôi tin ngay. Vài phút sau, có hai người đến tận nhà, mặc đồng phục, đeo bảng tên ghi rõ đơn vị công tác, cầm theo hồ sơ có logo công ty. Họ nói đang thống kê đồng hồ nước toàn khu vực, làm việc đến 22 giờ hôm nay và nghỉ từ trưa mai do cuối tuần. Tôi thấy hợp lý nên không nghi ngờ gì", ông Huyên kể thêm.

Đến tối cùng ngày, đối tượng gọi lại bằng Zalo, yêu cầu "xác minh khuôn mặt và căn cước công dân" để hoàn tất hồ sơ. Tin tưởng, ông Huyên làm theo.

"Ngay sau khi thực hiện cuộc gọi video, tôi thấy màn hình điện thoại bị đơ, không thoát ra được. Ít phút sau, ngân hàng gửi tin nhắn cảnh báo có giao dịch lạ. Tôi vội rút sim, tắt wifi nhưng vẫn không khắc phục được. Khi con gái tôi kiểm tra lại tài khoản thì phát hiện toàn bộ số tiền, hơn 350 triệu đồng, đã bị rút sạch", ông Huyên kể.

Theo cơ quan chức năng, đây là dạng lừa đảo công nghệ cao kết hợp truyền thống: đối tượng tiếp cận trực tiếp để tạo niềm tin, sau đó sử dụng công nghệ deepfake, giả mạo sinh trắc học và chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP để rút tiền.

Các đối tượng thường giả danh nhân viên các đơn vị công ích như điện lực, cấp nước, viễn thông, nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của người dân, nhất là người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ.

Qua vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân: Không cung cấp thông tin cá nhân, căn cước, mã OTP, hình khuôn mặt hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, dù họ tự xưng là cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước; chỉ xác minh và làm việc qua các kênh chính thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho công an địa phương hoặc đường dây nóng của Bộ Công an về tội phạm công nghệ cao để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng hợp