Dưới 10 triệu vẫn mua được 4 chiếc điện thoại visual sang chảnh "hết nước chấm", pin trâu miễn bàn

Không cần chi trả hàng chục triệu đồng, phân khúc điện thoại dưới 10 triệu hiện nay đã có những "chiến binh" thực sự "xịn" với cấu hình đột phá. Từ pin "siêu trâu" 7000mAh, màn hình 144Hz mượt mà cho đến kết nối 5G, tất cả đều có thể tìm thấy ở tầm giá này.

Thị trường có quá nhiều lựa chọn, vậy đâu là chiếc máy phù hợp nhất với bạn? Đặc biệt, cả 4 mẫu máy dưới đây đều đang có ưu đãi voucher 8%, giảm tối đa 3 triệu đồng, biến mức giá đã tốt nay còn "hời" hơn bao giờ hết.

Samsung Galaxy A06 5G

Bắt đầu ở phân khúc cận 10 triệu, Samsung Galaxy A06 5G là lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai ưu tiên kết nối 5G và tin cậy thương hiệu lớn. Dù giá niêm yết 10,3 triệu đồng (kèm tai nghe Galaxy Buds), nhưng khi áp voucher 8% (giảm 824.000đ), giá máy thực tế chỉ còn khoảng 9,47 triệu đồng. Điểm "xịn" nhất là máy đến từ Samsung, đảm bảo độ tin cậy, hỗ trợ cập nhật lâu dài và được tặng kèm tai nghe Galaxy Buds, giúp bạn có trọn bộ trải nghiệm mà không cần mua thêm phụ kiện.

OPPO A6 Pro

Nếu ngân sách của bạn ở mức thấp hơn một chút, OPPO A6 Pro 4G là một "quái vật" thực sự về thời lượng sử dụng trong phân khúc 7-8 triệu. Với giá niêm yết 7,99 triệu, sau khi áp voucher 8% (giảm 639.200đ), máy chỉ còn khoảng 7,35 triệu đồng. Điểm "vô đối" của chiếc máy này là dung lượng pin khổng lồ 7000 mAh, cho phép bạn sử dụng thoải mái 2-3 ngày mà không cần sạc. Máy cũng không chỉ trâu pin mà còn sở hữu màn hình 120Hz mượt mà, bộ nhớ 8GB/256GB và có tản nhiệt, rất lý tưởng cho người có cường độ sử dụng cao, chạy xe công nghệ, cày game liên tục hoặc đơn giản là người "ghét sạc pin".

TECNO SPARK 40 PRO

Tuy nhiên, phân khúc "phá đảo" về giá/hiệu năng (p/p) lại nằm ở tầm giá 4 triệu đồng. Đây là nơi bạn có thể sở hữu những công nghệ của máy 7-8 triệu với mức giá "không tưởng", đặc biệt là sau khi áp voucher 8%.

Nổi bật nhất là TECNO SPARK 40 PRO, một "vua" hiển thị và thiết kế. Với giá niêm yết 4,26 triệu, máy chỉ còn khoảng 3,91 triệu đồng sau khuyến mãi. Mức giá này gây sốc khi máy sở hữu màn hình AMOLED 1.5K 144Hz – cấu hình "đỉnh chóp" không đối thủ trong tầm giá. Thêm vào đó, thiết kế siêu mỏng 6.69mm, pin 5200mAh và sạc nhanh 45W khiến đây là món hời lớn cho ai mê màn hình đẹp và thiết kế thời trang.

Tecno Pova 7

Cũng ở tầm giá này, nếu bạn là "chiến thần" cày game và ưu tiên pin, Tecno Pova 7 là câu trả lời. Chiếc máy này có giá 4,1 triệu, áp voucher 8% chỉ còn khoảng 3,77 triệu đồng. Điểm đáng tiền là viên pin 7000mAh (ngang ngửa chiếc OPPO 8 triệu) và sạc nhanh 45W. Kết hợp với màn hình lớn 6.78" FHD+ 120Hz, đây là "chiến thần" đúng nghĩa cho học sinh, sinh viên, "mọt phim" hay bất kỳ ai cần một chiếc máy giá rẻ nhưng pin phải "trâu" nhất.