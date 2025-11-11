Từ 1/1/2026, 3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt nặng, người dân chú ý

Nghị định 168/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, tại Điều 53 về điều khoản chuyển tiếp, Nghị định đã cho phép lùi thời điểm xử phạt đối với 3 hành vi vi phạm cụ thể nhằm giúp người dân và doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị. Cả ba lỗi vi phạm này đều tập trung vào việc siết chặt quy định an toàn khi vận chuyển trẻ em.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định 168/2024 quy định về hiệu lực thi hành, có 3 hành vi vi phạm sẽ được áp dụng thời gian chuyển tiếp và chính thức bị xử phạt từ ngày 1/1/2026. Cả ba lỗi này đều tập trung vào việc siết chặt quy định an toàn khi chở trẻ em bằng xe ô tô.

Ảnh minh họa

1. Chở trẻ em dưới 1,35m ở hàng ghế trước

Đây là hành vi vi phạm áp dụng cho người điều khiển xe ô tô cá nhân (và các loại xe tương tự).

Hành vi vi phạm: Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Điểm m Khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Mức phạt: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe.

2. Xe đưa đón học sinh không có ghế/dây an toàn phù hợp (phạt chủ xe)

Đây là hành vi vi phạm áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.

Hành vi vi phạm: Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học (hoặc xe kinh doanh kết hợp đưa đón) không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi.

Căn cứ pháp lý: Điểm e Khoản 4 Điều 26 Nghị định 168/2024.

Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân kinh doanh vận tải; và từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải.

3. Tài xế lái xe đưa đón không có ghế/dây an toàn phù hợp (phạt tài xế)

Song song với chủ xe, người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng sẽ bị xử phạt.

Hành vi vi phạm: Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học (hoặc xe kinh doanh kết hợp đưa đón) không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định 168/2024.

Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe.

Như vậy, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải, trường học có xe đưa đón cần khẩn trương rà soát, trang bị các thiết bị an toàn cần thiết trước khi quy định chính thức có hiệu lực xử phạt vào đầu năm 2026.