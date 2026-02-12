Đừng để "mẹo dân gian" biến chấn thương nhẹ thành nhiễm trùng nặng

Các bác sĩ Khoa Bệnh lây đường máu, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thường xuyên tiếp nhận những ca biến chứng nặng chỉ vì người bệnh tự xử lý chấn thương theo "mẹo dân gian". Trường hợp bệnh nhân N.H (56 tuổi) là một ví dụ điển hình.

Trước đó, bệnh nhân bị chấn thương vai trái và đã được bác sĩ tư vấn điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi tại nhà, bệnh nhân không tuân thủ hướng dẫn mà tự ý đắp lá với mong muốn giảm sưng đau. Sau vài ngày, vùng vai sưng nề nhiều hơn, nóng đỏ, đau tăng, kèm sốt và chảy dịch, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng phần mềm lan tỏa, chỉ số viêm tăng cao. Siêu âm ghi nhận tổ chức phần mềm vùng vai phù nề, cấu trúc cơ không đồng nhất, tăng sinh mạch, phù hợp chẩn đoán viêm mô bào sau chấn thương. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, dùng kháng sinh phổ rộng, kết hợp chăm sóc tại chỗ. Sau điều trị, tình trạng cải thiện rõ, hết sốt, giảm sưng đau.

Theo các bác sĩ, việc đắp lá tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lá cây tươi có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc, dễ xâm nhập qua vùng da tổn thương. Việc đắp kín còn làm da bí, tăng nhiệt tại chỗ, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Một số loại lá còn chứa nhựa gây kích ứng, khiến viêm nặng hơn và làm khó đánh giá tổn thương.

TS.BS Trịnh Văn Sơn, Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường máu cảnh báo: Viêm mô bào nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới áp xe cơ, hoại tử, viêm xương, thậm chí nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng.

Khi bị chấn thương phần mềm, người dân nên sơ cứu đúng cách theo nguyên tắc RICE: nghỉ ngơi, chườm lạnh 15-20 phút mỗi lần trong 48 giờ đầu, băng ép nhẹ và kê cao vùng tổn thương. Nếu sưng đau tăng, sốt hoặc chảy dịch, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.