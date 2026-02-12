Cảnh báo rối loạn tâm thần do nghiện rượu

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 1-2 bệnh nhân rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu. Phần lớn nhập viện khi bệnh đã nặng, với các biểu hiện mê sảng, kích động, mất kiểm soát hành vi, la hét, nói nhảm, ảo giác, lo âu và hoảng sợ.

Trường hợp bệnh nhân N.T.H. (gần 60 tuổi) có tiền sử uống rượu hơn 40 năm, nhiều lần nhập viện vì sảng rượu, hoang tưởng bị hại, đập phá đồ đạc. Sau mỗi đợt điều trị ổn định, bệnh nhân lại tái uống rượu khiến bệnh tái phát, mức độ ngày càng nặng.

BS Võ Hồng Khắc cho biết đa số bệnh nhân là nam giới trong độ tuổi lao động, nghiện rượu lâu năm, kèm nhiều bệnh lý dạ dày, gan, rối loạn giấc ngủ. Khi nhập viện, bệnh nhân thường có ảo giác nghe - nhìn, hoang tưởng, rối loạn nhận thức, ngôn ngữ và sảng rượu.

Theo các chuyên gia, sảng rượu là một rối loạn loạn thần cấp tính, diễn tiến nhanh và nguy hiểm. Ngoài ra còn gặp hội chứng hoang tưởng do rượu, thường là hoang tưởng ghen tuông hoặc bị hại. Người nghiện rượu lâu năm cũng dễ suy dinh dưỡng, thiếu vitamin, suy giảm trí nhớ và thay đổi tính cách rõ rệt.

"Rối loạn tâm thần do rượu là hậu quả của quá trình lạm dụng kéo dài, gây tổn thương não và nhiều cơ quan. Điều trị cần kết hợp thuốc, theo dõi sát và hỗ trợ tâm lý cho cả bệnh nhân lẫn gia đình", BS Khắc cho biết.

Các bác sĩ nhận định điều trị cắt cơn không khó bằng giai đoạn duy trì cai rượu và phòng tái nghiện tại cộng đồng. Nhiều bệnh nhân tái nghiện dẫn đến tái phát loạn thần nhiều lần.

Người nghiện rượu cần quyết tâm từ bỏ rượu, tuân thủ điều trị và trị liệu tâm lý. Gia đình nên đồng hành, tránh kỳ thị. Khi người bệnh có biểu hiện rối loạn hành vi, ảo giác, kích động hoặc nguy cơ làm hại bản thân và người khác, cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được can thiệp kịp thời.