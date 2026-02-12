Chủ động ứng phó trước dịch sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue, lây qua muỗi vằn. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến 5/2, toàn tỉnh ghi nhận 325 ca mắc, trong đó khu vực phía Đông chiếm hơn một nửa. Một số địa phương có số ca cao gồm Phú Hòa, Tuy Hòa, Tuy An và Sơn Hòa.

Bác sĩ Nguyễn Chí Linh cho biết sốt xuất huyết tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có xu hướng tăng theo chu kỳ dịch hằng năm, thường có hai đỉnh dịch: từ tháng 5-7 và tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Môi trường ẩm ướt sau mưa bão tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Dù chưa ghi nhận ca tử vong, bệnh có thể gây biến chứng nặng do giảm tiểu cầu, thoát huyết tương dẫn đến sốc, suy đa tạng. Đáng lo ngại, một số trường hợp triệu chứng ban đầu không rõ ràng, đến viện khi đã nguy kịch. Người dân không nên tự điều trị tại nhà hoặc dùng thuốc như ibuprofen, aspirin vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Triệu chứng thường gặp là sốt cao đột ngột 39-40 độ C kéo dài 2-7 ngày, kèm đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu cam hoặc chân răng. Dấu hiệu cảnh báo gồm đau bụng nhiều, nôn liên tục, lừ đừ, tay chân lạnh, tiểu ít, xuất huyết bất thường. Khi có các biểu hiện này cần nhập viện ngay.

Người bệnh sốt xuất huyết nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn lỏng dễ tiêu và tái khám đúng hẹn. Khi điều trị tại nhà phải được theo dõi sát để phát hiện sớm dấu hiệu trở nặng.

Để phòng bệnh, mỗi gia đình cần đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa thường xuyên, thả cá diệt lăng quăng, loại bỏ vật dụng phế thải đọng nước. Người dân nên ngủ màn, mặc quần áo dài tay phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày, và phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch phòng chống dịch tại cộng đồng.