Đúng 00h20 phút, công an đồng loạt kiểm tra 82 người ở các quán internet và karaoke

Qua đó, công an đã phát hiện 04 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Lúc 00 giờ 20 phút ngày 08/8/2026, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã huy động lực lượng đồng loạt ra quân kiểm tra, sàng lọc các địa bàn, cơ sở có nguy cơ phức tạp về ma túy. Qua đó, phát hiện 04 trường hợp dương tính với chất ma túy; đặc biệt, bắt quả tang 02 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại một khách sạn trên địa bàn.

Với quyết tâm chủ động phát hiện, xử lý từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an phường Thanh Khê đã triển khai 07 Tổ công tác phối hợp với hàng trăm thành viên lực lượng ANCS, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, địa điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Trong đợt ra quân, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất 04 cơ sở kinh doanh internet/game và 04 cơ sở karaoke; kiểm tra 82 lượt đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua test nhanh, phát hiện 04 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hình ảnh ra quân kiểm tra của lực lượng công an. Ảnh: TP Đà Nẵng

Ảnh: TP Đà Nẵng

Đáng chú ý, rạng sáng ngày 08/8/2026, Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra đột xuất phòng 604, Khách sạn Phương Anh 6, số 725 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, bắt quả tang Đ.P. (SN 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và N.T.M.A. (SN 1987, HKTT Vĩnh Long) đang có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 01 túi nilon kích thước khoảng 3,2 x 3 cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Đ.P. khai nhận đây là ma túy đá do đối tượng mua về để sử dụng. Tổ công tác đồng thời phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và đã tiến hành tạm giữ, niêm phong theo quy định.

Hiện Công an phường Thanh Khê đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.