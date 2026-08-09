Bắt tạm giam Lê Thị Bích Phương và 11 người khác, thu giữ 116 triệu đồng, 17 xe máy

Đây là các đối tượng tham gia dàn cảnh cướp giật dây chuyền tại Khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Tân Huê Viên.

Ngày 7/8, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành công bố quyết định khởi tố 19 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản xảy ra ngày 28/01/2026 tại khu Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 28/1, một nữ du khách cùng gia đình đến tham quan Lễ khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ thì bị một nhóm đối tượng dàn cảnh, vây ráp để cướp giật tài sản là sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn 1,1 lượng và làm nữ du khách té ngã.

Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản (Ảnh: Bộ Công an).

Thời gian gần đây, nữ du khách thấy được trên các trang thông tin truyền thông đăng tải nội dung, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản tại Công ty Tân Huê Viên nên đã đến trình báo sự việc.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 28 đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Qua kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản do Ngô Văn Tuấn (tên thường gọi là Bé Tư, sinh năm 1986, thường trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Đối tượng Tuấn là người gọi điện thoại rủ rê các đối tượng khác cùng tham gia cướp giật tài sản tại lễ hội và cũng là người trực tiếp giật dây chuyền của bị hại trong vụ việc nêu trên.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ Thảo Ngân, địa chỉ xã Thạnh Hoá, tỉnh Tây Ninh nên tiến hành mời làm việc các đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: số tiền hơn 116 triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng, 33 điện thoại các loại, 17 xe máy các loại cùng một số tang vật có liên quan.

Nhóm 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Ngô Văn Tuấn (Bé Tư, sinh năm 1986, đăng ký thường trú xã Bình Đức, tỉnh An Giang); Võ Tuấn Thành (sinh năm 1981), Trần Duy Phương (sinh năm 1995), Lê Thị Ngân (sinh năm 1993), Đỗ Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1961), Lê Thị Bích Phương (sinh năm 1982), Trần Chí Thanh (sinh năm 1972, cùng đăng ký thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại xã Cần Đăng, tỉnh An Giang); Phạm Thị Thao (sinh năm 1969, đăng ký thường trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1960, đăng ký thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang; Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại xã Tân An, TP Cần Thơ; Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997; đăng ký thường trú tại xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thị Bích Chi (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại phường Cái Đôi, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1991), Nguyễn Thị Kiều Giang (sinh năm 1995) và Nguyễn Thị Cẩm Ly (sinh năm 2001, đăng ký thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang); Đồng Thị Nga (sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Đinh Thị Thuỳ Trang (sinh năm 2005, đăng ký thường trú tại phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Hiện Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.