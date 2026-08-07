TP.HCM: Triệt phá đường dây Pod Chill, thu giữ 13.500 vỏ đầu Pod và 1.460 sản phẩm chứa ma túy

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy đội lốt Pod Chill do Lê Quang Trọng cầm đầu, thu lượng tang vật đủ để pha chế và chuẩn bị đưa ra thị trường gần 20.000 đầu Pod chứa Etomidate.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma tuý Etomidate đội lốt Pod Chill, bắt và xử lý 37 đối tượng.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố về tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây liên quan đến các loại ma túy mới, đặc biệt là Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công thêm một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động với quy mô lớn, có nguồn cung từ nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đây là đường dây Etomidate bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa, tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong việc chủ động nhận diện, ngăn chặn và xử lý loại ma túy mới đang len lỏi vào đời sống xã hội thông qua vỏ bọc thuốc lá điện tử. Với thiết kế hiện đại, nhiều hương vị trái cây hấp dẫn và dễ ngụy trang, Pod Chill chứa Etomidate đang trở thành phương thức phạm tội mới mà các đối tượng hướng đến thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Lê Quang Trọng (SN 2000, hiện ngụ tại Phường Bình Tân) cầm đầu. Các đối tượng hình thành chuỗi hoạt động khép kín từ vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, tổ chức pha chế tinh dầu, bơm vào đầu Pod Chill rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại của đường dây. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng để về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý 7 đối tượng.

Đối tượng trong vụ án bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ đặc biệt lớn gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa; 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy; 13.500 vỏ đầu Pod Chill rỗng; 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ trộn, chiết rót, ống bơm dung dịch.

Theo cơ quan điều tra, 10.000 ml tinh dầu Etomidate thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc thu giữ 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cùng nhiều dụng cụ trộn, chiết, rót, ống bơm cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ đầu Pod này được bơm đầy tinh dầu ma túy, lượng sản phẩm chứa ma túy được đưa ra thị trường sẽ còn lớn gấp nhiều lần số tang vật thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.

Etomidate là hoạt chất đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, ngụy trang dưới hình thức thuốc lá điện tử để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC

Việc tiếp tục bóc gỡ thành công đường dây này không chỉ kịp thời ngăn chặn một lượng lớn ma túy Etomidate thẩm lậu ra thị trường mà còn cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại ma túy mới đang có xu hướng gia tăng.

Trong thời gian tới, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; đồng thời tập trung rà soát, đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate cũng như các loại ma túy mới khác. Mọi hành vi lợi dụng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống hoặc các sản phẩm tiêu dùng để ngụy trang, che giấu hoạt động phạm tội về ma túy sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm, không để hình thành các điểm, tuyến và đường dây hoạt động phức tạp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh an toàn, văn minh và không ma túy.