Phát hiện cọc tiền buộc dây chun nhiều mệnh giá 500k, 200k… ở đoạn đường không có camera giám sát, Trần Ngọc Hà SN 1992 lập tức tới thẳng trụ sở công an trình báo

Tài sản không kèm giấy tờ, thông tin cá nhân và khu vực xảy ra sự việc không có camera giám sát khiến việc xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn.

Theo Trang thông tin điện tử công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22/7/2026, trên đường đi làm về qua địa bàn thôn Gai Hạ, anh Trần Ngọc Hà (sinh năm 1992) phát hiện một cuộn tiền được buộc bằng dây chun rơi bên lề đường. Kiểm tra, anh xác định số tiền có tổng trị giá 14.391.000 đồng với nhiều mệnh giá khác nhau. Cho rằng đây là tài sản có giá trị và người đánh rơi có thể đang rất cần, anh Hà đã mang toàn bộ số tiền đến trụ sở Công an xã Bình Phú trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã Bình Phú đã khẩn trương tổ chức xác minh chủ nhân của số tiền trên. Do tài sản không kèm giấy tờ, thông tin cá nhân và khu vực xảy ra sự việc không có camera giám sát, lực lượng Công an đã rà soát hệ thống camera của các hộ dân lân cận, đối chiếu thông tin các phương tiện qua lại.

Sau 14 ngày xác minh, Công an xã xác định chủ sở hữu số tiền là anh Phạm Quốc Thập, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Công an xã đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho chủ nhân theo quy định.

Công an xã Bình Phú trao trả hơn 14 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhận lại số tiền bị đánh rơi, anh Phạm Quốc Thập bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới anh Trần Ngọc Hà cùng lực lượng Công an xã Bình Phú đã tận tình hỗ trợ xác minh, tìm lại tài sản. Việc làm trung thực của anh Hà cùng sự phối hợp trách nhiệm của lực lượng Công an góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.