Tổng số tiền mặt gần 725 triệu đồng được đựng trong các túi xách, ví tiền nằm tại nhiều địa điểm xung quanh cảng HKQT Nội Bài.

Theo số liệu thống kê từ Phòng hành lý thất lạc (Trung tâm Khai thác ga Nội Bài), trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị này đã tiếp nhận 13.627 trường hợp tài sản bỏ quên và tiến hành các thủ tục bàn giao thành công 2.758 tài sản cho hành khách.

Nhiều trường hợp hành khách bỏ quên tài sản có giá trị vô cùng lớn và may mắn được nhân viên của sân bay Nội Bài phát hiện và hỗ trợ trao trả.

Như vào 4h sáng ngày 20/4, tại khu vực công cộng sảnh A, Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Nội Bài, anh Nguyễn Văn Chinh - nhân viên Trung tâm Khai thác Ga Nội Bài đã nhặt được một chiếc ví màu đen bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý. Tài sản bên trong chiếc ví gồm 77,5 triệu đồng tiền mặt, 1 kính hàng hiệu Gucci cùng nhiều vật dụng cá nhân có giá trị khác.

Xác định đây là tài sản hành khách sơ ý để quên trong quá trình di chuyển, anh Nguyễn Văn Chinh đã nhanh chóng báo cho các bộ phận liên quan tại sân bay và bàn giao ngay cho Công an cửa khẩu Nội Bài để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tài sản được trao trả về đúng chủ sở hữu.

Đến tháng 6 vừa qua, Cảng HKQT Nội Bài tiếp tục ghi nhận một hành động đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp khi chị Bùi Thị Huyên – nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài kịp thời phát hiện và trao trả số tài sản lớn cho hành khách bỏ quên tại Nhà ga T1.

Cụ thể, vào khoảng 17h10 ngày 20/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phòng ra máy bay sảnh A, tầng 2, Nhà ga hành khách T1, chị Bùi Thị Huyên đã phát hiện 1 chiếc túi xách cầm tay màu đen để quên trên xe đẩy.

Thực hiện đúng quy trình xử lý tài sản vô chủ, chị Huyên đã nhanh chóng thông báo và phối hợp cùng lực lượng Công an cửa khẩu tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc. Chiếc túi có chứa số tiền mặt là 53,6 triệu đồng , 1 thẻ Bảo hiểm Y tế mang tên hành khách V.T.B. cùng một số vật dụng cá nhân khác. Toàn bộ số tài sản này ngay sau đó đã được lập hồ sơ để tiến hành trao trả tận tay cho vị khách.

Chiếc túi có chứa số tiền mặt là 53,6 triệu đồng, 1 thẻ Bảo hiểm Y tế do hành khách bỏ quên. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Sau đó chưa đầy 2 ngày, chính chị Bùi Thị Huyên – nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài tiếp tục phát hiện và trao trả 446,2 triệu đồng cho hành khách bỏ quên.

Theo đó, vào 1h sáng ngày 22/6, trong quá trình thu gom xe đẩy tại nhà ga T1 đã phát hiện 1 chiếc túi vô chủ. Ngay lập tức, chị Huyên đã báo cáo sự việc cho Đội trinh sát - Công an cửa khẩu Nội Bài. Sau khi các lực lượng chức năng tiến hành rà soát chất nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chiếc túi mới được kiểm tra trực quan và lập biên bản. Khối tài sản bên trong được kiểm đếm bao gồm nhiều giấy tờ cá nhân và số tiền mặt lên tới 466,2 triệu đồng .

Chị Bùi Thị Huyên – nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài phát hiện và trao trả 446,2 triệu đồng cho hành khách bỏ quên. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài.

Đến gần 3h sáng cùng ngày, hành khách quay lại sân bay với tâm trạng hoang mang tột độ. “Lúc đó tôi nghĩ rằng đồ mất sẽ không có cơ hội nhận lại, quay lại sân bay chỉ với hi vọng trình báo mong lấy lại được giấy tờ tùy thân. Nhưng sau khi gặp bộ phận an ninh và được hướng dẫn tận tình, tôi đã nhận lại toàn bộ tài sản nguyên vẹn. Quá trình làm việc diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi,” vị khách chia sẻ.

Mới đây nhất, vào ngày 10/7, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tầng 1 sảnh A, Nhà ga hành khách T1, chị Bùi Thị Nga – nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài phát hiện một chiếc túi cầm tay màu đen nhãn hiệu "Montblanc" bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý. Nhận định chiếc túi chứa các tài sản và giấy tờ quan trọng của hành khách, chị đã chủ động đứng cạnh vị trí xe đẩy để bảo vệ chiếc túi, đồng thời nhanh chóng nhờ người báo cho lực lượng chức năng gần nhất.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Công an và Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1 đã có mặt tại hiện trường để phối hợp kiểm tra an ninh theo quy định. Qua kiểm tra thực tế trước sự chứng kiến của các bên liên quan, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong chiếc túi gồm có: 127,5 triệu đồng , 1.000 USD cùng một số đồ đạc cá nhân.

Khoảng 1 tiếng sau khi thất lạc, chủ nhân của chiếc túi đã quay lại tìm kiếm. Sau khi xác minh các thông tin trùng khớp, lực lượng Công an và An ninh sân bay cùng chị Bùi Thị Nga đã tiến hành bàn giao lại toàn bộ tài sản nguyên vẹn và an toàn cho hành khách.

Thông qua sự việc này, Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách luôn chú ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi các khu vực tại sân bay. Trong trường hợp phát hiện để quên tài sản, hành khách có thể liên hệ ngay với lực lượng An ninh hàng không gần nhất, hoặc liên hệ Phòng hành lý thất lạc để được hỗ trợ.