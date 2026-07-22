Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an TP Cần Thơ cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới giả người yêu trên mạng để tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân đầu tư vào các kênh tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "giả người yêu, tạo mối quan hệ tình cảm để dụ dỗ đầu tư". Đây là phương thức lừa đảo mới với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về các vụ việc lừa đảo theo kịch bản trên. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng hẹn hò trực tuyến để tiếp cận nạn nhân.

Tin nhắn từ các đối tượng lừa đảo tìm cách tiếp cận các nạn nhân. Nguồn ảnh: Công an thành phố Cân Thơ

Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hồ sơ cá nhân hấp dẫn với hình ảnh đại diện bắt mắt, thông tin cá nhân được đầu tư kỹ lưỡng, sau đó chủ động kết bạn, làm quen và duy trì liên lạc trong thời gian dài. Chúng thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ về cuộc sống, công việc và bày tỏ sự quan tâm nhằm tạo dựng mối quan hệ tình cảm thân thiết với nạn nhân.

Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng bắt đầu giới thiệu về cuộc sống giàu có, công việc ổn định và khoe khả năng thu lợi nhuận cao từ các kênh đầu tư như tiền điện tử, chứng khoán quốc tế, ngoại hối hoặc các dự án đầu tư trực tuyến. Bằng những lời hứa hẹn về mức sinh lời hấp dẫn, rủi ro thấp, thậm chí khẳng định "không thể thua lỗ", chúng từng bước dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để tham gia đầu tư.

Ban đầu, nạn nhân có thể được tạo điều kiện rút một khoản lợi nhuận nhỏ nhằm củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ tìm nhiều lý do như yêu cầu đóng thêm phí, nộp thuế, xác minh tài khoản hoặc nâng cấp gói đầu tư để trì hoãn việc rút tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền, các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Trước tình trạng trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tài khoản chỉ quen biết qua mạng nhưng luôn né tránh gặp mặt trực tiếp, thường lấy lý do đang sinh sống ở nước ngoài hoặc bận công việc.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi lời mời gọi đầu tư với mức lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, giữ bí mật với người thân hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để được rút tiền đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu của những người chỉ quen biết trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.