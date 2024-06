Tiết mục trình diễn cuối cùng của đêm Livestage 1 Anh Trai Say Hi lên sóng cuối tuần vừa rồi là Nỗi Đau Ngây Dại của team Đức Phúc, HIEUTHUHAI và Công Dương. Ngay từ ban đầu, đây là ca khúc không được các anh trai quá yêu thích. Với Đức Phúc, đây chỉ là lựa chọn số 2, do anh chàng quá “overthinking” tưởng rằng mình bị block nên đã chọn nhầm. Còn với HIEUTHUHAI thì anh vào team này do xếp hạng thứ 27, gần cuối nên đến lượt mình, nam rapper cũng không còn nhiều lựa chọn. Ý tưởng của Đức Phúc cho bài Nỗi Đau Ngây Dại là câu chuyện về 3 chàng hoàng tử cùng yêu 1 nàng công chúa. Dù ý tưởng này bị HIEUTHUHAI và Công Dương cho là sến, nhưng cả team vẫn quyết định dàn dựng bài hát theo ý tưởng của Đức Phúc.

Màn trình diễn của 3 Anh Trai trên sân khấu Nỗi Đau Ngây Dại gây dấu ấn với giọng hát đầy nội lực của Đức Phúc, Công Dương và đoạn rap đang rất viral của HIEUTHUHAI. Sự xuất hiện của nữ khách mời bí ẩn đóng vai công chúa - Hoa hậu Thùy Tiên cũng khiến khán giả ngỡ ngàng. Vũ đạo là một thử thách đối với HIEUTHUHAI. Động tác vũ đạo khó nhất do Đức Phúc đảm nhận, đó là cú xoay người được nam ca sĩ ví là “khó như bắt chúng ta quay trở lại với người yêu cũ tệ bạc”.

Tiết mục Nỗi Đau Ngây Dại ở Anh Trai Say Hi

Tiết mục xếp vị trí thứ 3 chung cuộc trên tổng số 6 sân khấu. Ngay sau khi đêm Livestage 1 kết thúc, Đức Phúc nhận về không ít ý kiến trái chiều nói riêng cũng như tổng thể sân khấu nói chung.

Nhiều người cho rằng tiết mục lần này của team thực sự quá sến, cũ kĩ khi so với những phần dàn dựng của 5 team còn lại. Tạo hình của HIEUTHUHAI cũng vấp phải tranh cãi lớn cũng vì 1 chữ “sến”. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người đánh giá Đức Phúc “gia trưởng”, chi phối tiết mục theo ý mình mà không nghe góp ý từ 2 đồng đội còn lại. Nhiều người cho rằng HIEUTHUHAI và Công Dương như 2 nhân vật “làm nền” cho Đức Phúc trong tiết mục này.

Tuy nhiên, nhìn lại tổng thể phần dàn dựng này, rõ ràng Đức Phúc không đáng để nhận về nhiều gạch đá như vậy.

Về phía Công Dương, chính Anh Trai này cũng đã khẳng định chưa bao giờ có dịp đứng trên sân khấu lớn đến vậy trong vòng 10 năm qua. Bên cạnh đó, Công Dương có chuyên môn là diễn viên nên việc lên ý tưởng sân khấu, concept, dựng bài,... chắc chắn không thể nào bằng một nghệ sĩ có thâm niên hoạt động gần 10 năm như Đức Phúc.

Về phía HIEUTHUHAI, do HIEUTHUHAI đang tham gia song song 2 chương trình là Anh Trai Say Hi và 2 Ngày 1 Đêm nên chủ yếu trao đổi, bàn luận cùng Đức Phúc và Giám đốc âm nhạc JustaTee qua điện thoại. Thêm vào đó, trong chương trình phát sóng cũng cho thấy rõ, nam rapper từ đầu đã biến tấu bản demo của chương trình thành một bản phối rất trendy với chất liệu drill thời thượng, nghe xong đội trưởng Đức Phúc khen nức nở, nhưng cuối cùng nhóm lại không thể chọn bài này vì không đúng với luật chương trình. Thế nên với việc phương án tốt nhất đã bị “lật” giờ chót, team Đức Phúc cũng hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động.

Đức Phúc tỏa sáng với giọng hát của mình nhưng lại bị nói "chiếm spotlight" liệu có công bằng?

Đức Phúc ngay từ đầu tiên tham gia cuộc thi đã bày tỏ tâm thế rất rõ của việc thi đấu để chiến thắng, chứ không phải để “giao lưu”. Thế nên việc Đức Phúc rất chủ động với bài vở của đội khi nhận vị trí nhóm trưởng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, việc cả 2 thành viên còn lại đều có những lí do khách quan lẫn chủ quan không thể “tận hiến” các ý tưởng cho sân khấu Livestage 1 càng làm trách nhiệm của Đức Phúc thêm nặng nề. Trong tình thế đó, Đức Phúc buộc phải có sự quyết đoán để có thể hoàn thiện phần dàn dựng cho đội của mình, càng chờ đợi mọi thứ có lẽ sẽ càng đi vào bế tắc cũng như “cháy” tiến độ chung của chương trình.

Việc Đức Phúc mời cả bạn thân là Thuỳ Tiên vào sân khấu Livestage 1 cũng chứng minh được anh thực sự tâm huyết ra sao. Và sự xuất hiện này được cho là “át chủ bài” giúp phần bầu chọn cho nhóm tại Livestage 1 đem về kết quả Top 3 rất an toàn. Ngoài ra, với bản demo nhận được từ chương trình vốn không quá hấp dẫn, bài hát thiên về vocal nhiều và chủ đề là “Nỗi Đau Ngây Dại” thì nhiều khán giả khách quan cũng đã chỉ ra ý tưởng “hoàng tử - công chúa” vẫn phù hợp nhất trong trường hợp này.

Sự xuất hiện "chấn động" của Thùy Tiên dù chỉ kéo dài 5 giây nhưng gây ấn tượng mạnh.

Nỗi Đau Ngây Dại vẫn là một sân khấu tốt.

Màn trình diễn của Nỗi Đau Ngây Dại về công bằng và nói vẫn là một màn trình diễn tốt, có sự kết hợp đầy đủ các yếu tố vocal, rap, nhảy đúng với sở trường của 3 thành viên. Bố cục dàn dựng cũng rõ ràng. Có chăng vì nhóm chỉ có 3 người nên khán giả xem qua màn hình sẽ không thấy được sự hoành tráng, nhiều lớp lang như các nhóm đông Anh Trai còn lại. Hiện tại, màn trình diễn của Nỗi Đau Ngây Dại cũng đã đạt Top 24 Trending Music, phần rap của HIEUTHUHAI và đoạn highnote của Đức Phúc đang được rất nhiều khán giả yêu thích.