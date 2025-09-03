Đức Bảo dẫn trực tiếp A80 "chẳng kém phim hành động"

Không được phép sai sót

Sáng 3/9, MC Đức Bảo chia sẻ hậu trường sau chương trình kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Theo Đức Bảo, anh bất ngờ được giao nhiệm vụ đặc biệt, vừa xuất hiện tại điểm cầu trên phố Nguyễn Thái Học, vừa có mặt tại trường quay VTV để dẫn sóng trực tiếp trong một buổi sáng.

“Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó lại là thử thách không nhỏ. Ai ở Hà Nội những ngày này sẽ hiểu, đi từ điểm này tới điểm khác cũng như một ‘phi vụ’ điện ảnh - khi đường nào cũng chặn, ngõ nào cũng kín. Điều khó nhất với tôi và ê-kíp không chỉ phản ánh đầy đủ không khí sự kiện, còn phải tính toán đường về đài sao cho tuyệt đối an toàn và đúng giờ. Bởi chỉ cần chậm trễ, cả sóng trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng - mà nhiệm vụ lần này thì không có chỗ cho bất cứ sai sót nào”, MC Đức Bảo chia sẻ.

MC Đức Bảo nhận hai nhiệm vụ cùng lúc, vừa dẫn điểm cầu ở Nguyễn Thái Học, vừa lên sóng trực tiếp.

Đức Bảo kể ê-kíp đã nhiều lần khảo sát, thử nghiệm đường đi. Thậm chí, anh chuẩn bị tinh thần nếu cần sẽ đi bộ khoảng 40 phút để về trường quay S14.

“Ngày 30/8, buổi tổng duyệt giúp ê-kíp tìm ra lối đi khả dĩ nhất. Nhưng đến ngày 2/9, mọi thứ không hề dễ dàng. Lực lượng an ninh siết chặt từng tuyến đường. Xe có phù hiệu vẫn phải dừng lại kiểm tra, trình bày cụ thể nhiệm vụ. Tôi hiểu và đồng cảm với công việc của các anh - bởi trong ngày trọng đại, mọi khâu đều phải được bảo đảm tuyệt đối. Và rồi, nhờ sự tận tâm của người đồng hành, tôi đã về đài kịp thời”, nam MC nhớ lại.

Hành trình của Đức Bảo đặc biệt hơn khi anh mang theo thẻ nhớ chứa toàn bộ hình ảnh ê-kíp vừa ghi lại những khoảnh khắc người dân đứng ven đường chào mừng đoàn diễu binh. Những thước phim ấy ngay lập tức được sử dụng trên sóng trực tiếp, thậm chí trở thành điểm nhấn quan trọng của chương trình.

“Khoảnh khắc bước vào trường quay, bàn giao thẻ nhớ cho ban biên tập và kịp ngồi vào vị trí dẫn, tôi vừa xúc động, vừa nhẹ nhõm. Giọng nói có chút run, nhưng đó là cái run của niềm tự hào, đã cùng đồng nghiệp hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, trong một ngày đặc biệt của đất nước. Với khán giả, có lẽ tất cả chỉ gói gọn trong vài chục giây hình ảnh, vài phút dẫn trực tiếp nhưng phía sau đó là biết bao chuẩn bị, tính toán và cả những giây phút căng thẳng như chạy đua với thời gian. A80 đi qua, những kỷ niệm ấy chắc chắn sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức. Nghề truyền hình đôi khi là thế - lặng lẽ phía sau, mà hồi hộp chẳng kém phim hành động”, anh nhấn mạnh.

Chỉ có 10 ngày chuẩn bị

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, MC Đức Bảo cho biết buổi tường thuật trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã được VTV lên kế hoạch trước nhiều tháng.

Khi chưa nhận được phân công cụ thể, anh chuẩn bị tinh thần trước để “cần là lên đường”. Suốt tháng 8, VTV thực hiện nhiều chương trình lớn hướng tới đại lễ như V Concert, V Fest, cầu truyền hình trực tiếp Thời cơ vàng nên thực tế Đức Bảo chỉ có thể tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho nhiệm vụ tại A80 lần này trong vòng 10 ngày cuối.

"Chẳng câu chữ nào đủ để miêu tả khung cảnh này, khoảnh khắc này, cảm xúc này", MC Đức Bảo chia sẻ.

Lịch làm việc, tập luyện của ê-kíp được đồng bộ với lịch luyện tập sơ duyệt, tổng duyệt của các khối diễu binh, diễu hành với tiêu chí là “làm như thật”, đồng thời liên tục rút kinh nghiệm sau mỗi buổi.

“Áp lực lớn nhất là thời gian. Đối với tôi, đây là một trong những nhiệm vụ rất hay bởi qua đó, chúng tôi muốn truyền tải đến khán giả cả nước không khí chân thật nhất từ Quảng trường Ba Đình cho tới những nẻo đường của Thủ đô trong chính giờ khắc ấy. Tuy nhiên, đây cũng là một nhiệm vụ rất ‘tham vọng’. Bởi trong dịp đại lễ này, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Đáng nói hơn, vị trí hiện trường ở phố Nguyễn Thái Học lại là một trong những tuyến phố chính nơi đoàn diễu binh diễu hành đi qua, khiến cho việc di chuyển về trường quay S14 gần như bất khả thi. Chúng tôi đã phải tính toán nhiều phương án di chuyển, thậm chí là đi bộ để có thể về đài cho kịp giờ lên sóng và giao file ghi hình. Rất may mắn trong ngày 2/9, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đội ngũ an ninh trên đường trở về, nhờ đó mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này”, anh nói.

Theo Đức Bảo, trước khi lên sóng, anh không dám chắc sẽ không có sai sót. Tuy nhiên, anh muốn truyền tải chân thực nhất cảm xúc của người con Việt Nam, được may mắn đứng tại vị trí đặc biệt - trong lòng nhân dân. Và điều đó thì không có sai hay đúng, chỉ là những cảm xúc chân thành.

“Chúng tôi đã có những giọt nước mắt, những cái ôm, những cái bắt tay sau khoảng thời gian nhiều áp lực. ‘Thắng không kiêu, bại không nản’ - tôi nghĩ đó là điều mà tất cả chúng tôi đều tự nói với lòng mình. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả cả nước đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn bộ ê-kíp, để chúng tôi ngày một cố gắng và hoàn thiện hơn”, Đức Bảo nhấn mạnh.