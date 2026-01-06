Du lịch Huế khởi đầu năm 2026 thuận lợi với gần 85.000 lượt khách.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026), thành phố đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế chiếm 50.000 lượt và khách nội địa đạt 35.000 lượt.

Lượng khách lưu trú đạt khoảng 45.000 lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ, với khoảng 28.500 lượt khách quốc tế và 16.500 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt khoảng 60%, doanh thu từ du lịch ước đạt 150 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành du lịch, thời tiết thuận lợi cùng các hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi đã thu hút đông đảo du khách đến Huế tham quan và trải nghiệm. Công tác đón tiếp, phục vụ tại các điểm du lịch nhìn chung đáp ứng được sự hài lòng của du khách.

Đặc biệt, trong ngày đầu năm mới 2026, ngành du lịch thành phố đã phối hợp tổ chức các chương trình chào mừng chuyến bay và chuyến tàu du lịch đầu tiên đến Huế tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách.

Với kết quả khởi đầu thuận lợi, thành phố Huế kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị. Mục tiêu năm 2026 là đón 7-7,5 triệu lượt khách với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.