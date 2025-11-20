Du khách khắc bậy chi chít vào rừng tre biểu tượng, Nhật Bản đưa ra quyết định sốc

Ngày 19/1, chính quyền thành phố Kyoto đã quyết định chặt bỏ một phần tre tại rừng tre Arashiyama – điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản nhằm đối phó tình trạng khắc, vẽ bậy đang lan rộng và gây tổn hại nghiêm trọng đến cảnh quan. Quyết định được đưa ra sau khi quản lý điểm du lịch phát hiện khoảng 350 thân tre xung quanh rừng có vết khắc bằng dao, chìa khóa hoặc các vật sắc nhọn.

Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, nhiều cây tre xuất hiện chi chít ký tự: chữ cái La-tinh,tiếng Hàn, tiếng Nhật và các Hán tự, thậm chí cả những con số với hình nét khác nhau. Các chuyên gia thực vật cho biết, những vết rạch này không thể phục hồi, khiến thân tre bị tổn thương vĩnh viễn, suy yếu dần và có nguy cơ gãy đổ nếu bị khắc quá sâu.

Các thân tre chằng chịt những ký tự do du khách để lại. Nguồn: Facebook

Để ngăn chặn tình trạng phá hoại tiếp diễn, nhà chức trách Tokyo cùng người dân địa phương đã triển khai chặt khoảng 30m² tre trên khu vực các du lịch tham quan thường lui tới, 25 cây tre đã được nhanh chóng hạ xuống ngay trong buổi sáng hôm nay. Mục đích của biện pháp này là đẩy lùi hàng tre ra xa, giảm khả năng du khách tiếp xúc trực tiếp với thân tre và hạn chế hành vi khắc vẽ.

Ngoài vấn đề cảnh quan, chính quyền cũng lo ngại về an toàn, bởi nhiều cây tre đã bị khắc sâu đến mức suy yếu. Trước đó, các biện pháp tạm thời như quấn băng keo che vết khắc hay đặt biển cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ đã được áp dụng, nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể.

Thành phố Kyoto quyết định chặt đi những cây tre gần lối đi nhằm ngăn chặn sự phá hoại. Nguồn: Facebook

Ông Ishikawa, Chủ tịch Hiệp hội mua sắm Arashiyama, bày tỏ sự tiếc nuối khi những cây tre lẽ ra cần được bảo tồn lại phải chặt bỏ chỉ vì những hành động thiếu ý thức của một bộ phận du khách. Về mặt pháp lý, hành vi khắc vẽ lên tre có thể bị xem là phá hoại tài sản, người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc chịu án tù nhẹ theo quy định của Nhật Bản.

Đại diện thành phố Kyoto cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá mức độ hiệu quả của biện pháp chặt tre trong việc ngăn chặn hành vi phá hoại của công, trước khi quyết định có mở rộng phạm vi chặt bỏ trong thời gian tới hay không.

Rừng tre Arashiyama từ lâu là biểu tượng du lịch của Kyoto, nhưng áp lực từ lượng du khách đông và hành vi vô ý thức đang đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo tồn di sản thiên nhiên này.