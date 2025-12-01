Du học sinh Singapore về nước làm gia sư: Tuần làm 2 ngày, thu nhập 180 triệu/tháng

Những năm gần đây, tại Trung Quốc, thị trường việc làm bán thời gian dành cho sinh viên xuất hiện nhiều lựa chọn mới. Bên cạnh những công việc quen thuộc như phục vụ quán xá, gia sư truyền thống hay làm thêm theo ca, không ít du học sinh khi về nước đã thử sức với một hướng đi khác: trở thành người "đồng hành" cùng trẻ nhỏ trong các gia đình có điều kiện. Câu chuyện của Fiona - một nữ du học sinh Singapore là ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Fiona năm nay 19 tuổi, đang theo học đại học tại Singapore. Kỳ nghỉ hè vừa qua, cô về nước và nảy ra ý định tìm một công việc bán thời gian, vừa để giết thời gian, vừa vì bản thân vốn rất thích trẻ con. Không chọn con đường gia sư học thuật thuần túy, Fiona giới thiệu mình trên mạng xã hội như một người có thể "đồng hành" cùng trẻ nhỏ, từ nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, vẽ tranh, đến chơi và sinh hoạt cùng trẻ trong ngày.

Fiona là du học sinh Singapore và đi làm thêm gia sư trong lúc về nước nghỉ lễ (Ảnh minh họa: Xiaohongshu)

Lý lịch của Fiona nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô từng học trong hệ thống trường quốc tế từ bậc mầm non, có nền tảng tiếng Anh tốt, IELTS Speaking 7.0, hiện theo học ngành nghệ thuật nên có thể dạy vẽ cho trẻ. Quan trọng hơn cả, Fiona nhấn mạnh rằng cô thực sự yêu thích việc ở bên trẻ nhỏ, chứ không chỉ coi đây là một công việc kiếm tiền ngắn hạn.

Ban đầu, Fiona đưa ra mức giá 380 tệ/giờ (khoảng 1,4 triệu đồng). Với cô, đây đã là con số khá cao so với mặt bằng sinh viên. Thế nhưng, phản ứng từ phía phụ huynh còn khiến Fiona bất ngờ hơn. Có gia đình cho rằng mức giá này "quá thấp", thậm chí chủ động nâng thù lao lên 5.000 tệ/ngày (khoảng 18,7 triệu đồng), làm từ trưa đến tối. Chỉ cần làm 2 ngày cuối tuần, Fiona đã có thể kiếm khoảng 10.000 tệ (khoảng 37,3 triệu đồng) hoặc hơn - tương đương thu nhập cả tháng của không ít người đi làm toàn thời gian.

Một trong những gia đình Fiona từng nhận lời làm việc thuộc nhóm thu nhập rất cao. Người bố làm trong ngành đấu giá, con gái học tại một trường quốc tế, mới lớp 1 nhưng đã quen với các hoạt động như cưỡi ngựa, chơi golf. Nhiệm vụ của Fiona không phải kèm học nặng nề, mà chủ yếu là trò chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, vẽ tranh cùng bé, giúp trẻ duy trì môi trường ngôn ngữ tự nhiên và thoải mái. Fiona kể rằng có lúc cô cảm thấy mình "như được trả tiền để chơi", bởi đứa trẻ quá ngoan và nền tảng tiếng Anh thậm chí còn trôi chảy hơn cả cô.

Câu chuyện của Fiona không phải là trường hợp cá biệt. Trong bối cảnh nhiều phụ huynh trung lưu và thượng lưu Trung Quốc ngày càng coi trọng "chất lượng đồng hành" hơn là chỉ điểm số, những sinh viên trẻ, có nền tảng giáo dục tốt, ngoại ngữ giỏi, trở thành lựa chọn lý tưởng. Họ trẻ trung, nhiều năng lượng, dễ kết nối với trẻ, lại linh hoạt về thời gian - điều mà các bảo mẫu hay giáo viên lớn tuổi khó đáp ứng.

Công việc thu nhập cao nhưng cũng nhiều áp lực (Ảnh minh họa: Xiaohongshu)

Từ góc nhìn của phụ huynh, việc bỏ ra vài nghìn tệ mỗi ngày để đổi lấy vài giờ yên tâm làm việc, đồng thời đảm bảo con được tiếp xúc với môi trường ngôn ngữ và giáo dục chất lượng cao, là một khoản đầu tư "đáng tiền". Còn với những sinh viên như Fiona, đây là một công việc có thu nhập cao hiếm hoi, giúp họ phần nào độc lập tài chính trong thời gian học tập.

Tuy nhiên, phía sau mức thù lao đáng mơ ước ấy cũng là không ít áp lực vô hình. Làm việc trong không gian gia đình riêng tư đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc rất cao. Không phải sinh viên nào cũng đủ bản lĩnh để thích nghi với ranh giới mỏng manh giữa "người được thuê" và "người đồng hành", giữa chơi cùng trẻ và gánh trên vai kỳ vọng của cả gia đình.

Câu chuyện của Fiona cho thấy một lát cắt rất rõ của thị trường lao động hiện nay khi giáo dục, ngoại ngữ và trải nghiệm quốc tế trở thành lợi thế cạnh tranh thì ngay cả một công việc tưởng chừng đơn giản như "trông trẻ" cũng được định giá lại. Nó không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của các gia đình đô thị, mà còn cho thấy cách người trẻ tận dụng vốn sống và kỹ năng của mình để thích nghi, xoay xở và tìm kiếm cơ hội trong một thị trường việc làm nhiều biến động.

Theo The People