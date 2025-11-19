Dù giàu hay nghèo cũng nhớ: Người càng khôn ngoan càng không làm 3 việc này với họ hàng

Cho vay nhiều tiền nhưng không có giấy cam kết

Một người dùng nền tảng Zhihu (Trung Quốc) họ Hứa chia sẻ về việc cho chú vay tiền để bù lỗ kinh doanh. Dù không dư giả, người này vẫn gom góp số tiền lớn để giúp đỡ chú mình. Lúc đầu, người chú tự tin nói sẽ trả lại cả lãi sau 2 năm khi tình hình công việc ổn định.

Thế nhưng 5 năm trôi qua, chú mua được cả nhà và xe nhưng chưa từng nhắc đến chuyện trả nợ cho cháu. Khi anh Hứa chuẩn bị đám cưới và khéo léo đề cập việc trả nợ, người chú thản nhiên nói: “Sao cháu vội thế? Chú đâu có định quỵt nợ đâu mà phải nhắc”.

Anh Hứa than phiền với mẹ về chuyện này, kết quả là bà lập tức đến nhà chú làm sáng tỏ mọi chuyện. Cuối cùng người chú cũng chịu trả nợ, nhưng mối quan hệ giữa 2 gia đình lại rạn nứt.

Ảnh minh hoạ

Những tranh chấp về tiền bạc thường dẫn đến cái kết không đẹp cho các mối quan hệ, dù thân thiết hay không. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng của anh Hứa, cho biết họ không thoải mái khi cho người thân vay tiền nên sẽ chỉ cho vay một số tiền vừa đủ, với điều kiện có cam kết rõ ràng về thời gian trả nợ. Trong trường hợp người này chưa trả được khoản nợ cũ, họ sẵn sàng từ chối giúp đỡ. Bên cạnh đó, không ít người đồng tình về việc không khoe tài sản với họ hàng để tránh rắc rối trong tương lai.

Hợp tác cùng làm làm việc

Ảnh minh hoạ

Mạng xã hội Trung Quốc từng nổi lên một đoạn video ghi lại cảnh người lái xe Bentley xảy ra xô xát với người khác trên cao tốc. Hai người này là anh em họ, vì vốn thân thiết nên quyết định cùng nhau kinh doanh. Nhưng chính vì xung đột lợi ích không thể hoà giải, người anh nợ tiền em nên người em đã khoá tài khoản công ty của anh. Cuối cùng, cả hai không thể kiềm chế cơn giận và dẫn đến cuộc ẩu đả gây chú ý trên.

Trên thực tế, không ít người thành công khi hợp tác làm việc cùng người thân trong gia đình. Tuy nhiên rủi ro đem lại từ “cú bắt tay” này cũng rất lớn. Vậy nên thay vì dựa trên cảm tính về tình thân, mọi người còn cần xem xét kỹ càng các yếu tố như độ phù hợp, mục tiêu và cách thức trong công việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nói chuyện phiếm về người khác

Mỗi khi đại gia đình tụ họp, mọi người không thể tránh khỏi việc trò chuyện về những câu chuyện thường ngày, từ xung đột giữa mẹ chồng - con dâu và rắc rối trong việc chăm sóc con cái cho đến các vấn đề về hôn nhân, công việc. Trên thực tế, sẽ luôn có những người không chỉ lắng nghe mà còn lan truyền, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn giữa người kể với các đối tượng được nhắc đến.

Ảnh minh hoạ

Cô gái họ Lý phàn nàn trên mạng xã hội về việc sống chung với người dì luôn đem chuyện cá nhân của cô nói cho mẹ và họ hàng. Người dì nhớ từng chi tiết về việc cô hẹn hò với ai, mâu thuẫn với đồng nghiệp như thế nào, tại sao lại mất tiền khi đầu tư. Trong lúc kể lại, dì còn thêm thắt các chi tiết vào câu chuyện, khiến người thân nghĩ cô Lý là kiểu người chỉ quan tâm đến lợi ích, tính tình nóng nảy và tiêu tiền hoang phí.

Khi cô Lý về quê, người thân nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, khuyên cô cư xử đúng mực hơn. Dù người phụ nữ cố giải thích, họ lại chỉ lắc đầu rời đi. Đó là lần cuối cùng cô Lý về quê và lập tức dọn khỏi nhà dì vì cảm thấy những mối quan hệ này quá độc hại.

Người thân là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng mỗi người cần chú ý duy trì giới hạn và một số nguyên tắc để đảm bảo mối quan hệ này luôn tốt đẹp.

Theo Toutiao