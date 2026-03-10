Dự báo mùa Hè nóng bất thường tại Đông Nam Á

Đây là cảnh báo được Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) đưa ra.

Cụ thể, Trung tâm này dự báo nhiệt độ trên hầu khắp khu vực, nơi sinh sống của gần 700 triệu người, sẽ cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5. Dự báo này được đưa ra khi cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm đảo lộn giao thông và sản lượng nhiên liệu trên khắp khu vực, khiến giá năng lượng tăng vọt.

(Ảnh minh họa: EPA-EFE)

Tình trạng gián đoạn kéo dài có thể đe dọa sản lượng điện của Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cho đến tháng 4 và tháng 5, khi nhiệt độ có thể lên tới mức nóng bức.

Dự báo cho thấy có đến 80 - 100% khả năng nhiệt độ cao hơn mức bình thường tại Indonesia và Malaysia. Nắng nóng bất thường bắt đầu ở 2 quốc gia này và sau đó có thể sẽ lan rộng đến phần lớn lục địa Đông Nam Á. Nhiều khu vực của Thái Lan và miền Bắc Việt Nam được dự báo cũng sẽ phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt.

Chỉ một số khu vực nhỏ trong vùng, bao gồm Đông Nam Việt Nam, Campuchia và một phần của Philippines, được dự báo sẽ có nhiệt độ gần mức bình thường.

Các nhà nhập khẩu khí đốt ở một số khu vực trong khối ASEAN đã bắt đầu tìm mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường giao ngay sau khi nhà cung cấp lớn Qatar tạm ngừng hoạt động cơ sở xuất khẩu lớn nhất của mình vào tuần trước do xung đột.