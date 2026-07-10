Dư âm S-Race Family 2026: Khi những bước chạy của cha mẹ là bệ phóng trưởng thành cho con

Dù đã chính thức khép lại, giải chạy S-Race Family 2026 vẫn để lại những dư âm sâu sắc trong cộng đồng. Không chỉ là một sự kiện thể thao học đường, hành trình này đã kết nối hàng vạn gia đình Việt.

Trong mùa hè 2026, S-Race Family, thương hiệu chuyên biệt thuộc hệ sinh thái S-Race - dự án thể thao học đường quy mô lớn nhất dành cho học sinh, tiếp tục mang thể thao đến gần hơn với mỗi gia đình thông qua hai hoạt động: giải chạy trực tuyến S-Race Family Online và chiến dịch truyền thông “Nhà mình yêu thể thao”.

Từ ngày 30/5 đến 28/6, S-Race Family Online 2026 thu hút 52.348 vận động viên là các bạn học sinh và gia đình, tham gia trên toàn quốc. Diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là cơ chế tạo điều kiện để các gia đình cùng tham gia chạy bộ, duy trì vận động trong suốt 30 ngày của chương trình. Những kilomet được tích lũy qua từng ngày, từng buổi chạy, tạo nên tổng quãng đường 492.521 km.

Hành trình 30 ngày không chỉ ghi dấu nỗ lực của các bạn học sinh mà còn có sự đồng hành của bố mẹ và người thân. Những bước chạy cùng nhau, lời động viên hay niềm vui khi hoàn thành mục tiêu đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi gia đình.

Với tổng thành tích của các vận động viên, S-Race đã đóng góp 98.504.200 đồng vào Quỹ điều trị khuyết tật vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ những bước chạy”Vì một Việt Nam khoẻ mạnh - Vì tầm vóc Việt", S-Race Family đồng thời nối dài hành trình sẻ chia, lan tỏa những giá trị tích cực. Với sự đồng hành của Tập đoàn TH, hành trình S-Race tiếp tục tiếp sức bền bỉ cho thế hệ tương lai.

Hành trình khơi dậy tinh thần thể thao từ tổ ấm

Những câu chuyện từ “Nhà mình yêu thể thao”

Nếu S-Race Family Online ghi dấu bằng những bước chân đầy nỗ lực thì chiến dịch truyền thông “Nhà mình yêu thể thao” lại mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về thể thao trong mỗi gia đình.

Hàng trăm bài dự thi được gửi về là hàng trăm cách khác nhau để các gia đình cùng nhau rèn luyện. Không chỉ có chạy bộ, thể thao hiện diện qua nhiều hoạt động quen thuộc, từ những buổi tập luyện, vui chơi đến những khoảnh khắc cha mẹ và con cái cùng dành thời gian cho nhau.

Mỗi hình ảnh, video mang một màu sắc riêng, nhưng cùng cho thấy tinh thần thể thao đang được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất. Ở đó, cha mẹ không chỉ là người khuyến khích còn mà trực tiếp đồng hành đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.

Sau S-Race Family, hành trình S-Race 2026 sẽ tiếp tục với những hoạt động của S-Race School vào tháng 10 tới. Những bước chạy từ gia đình sẽ tiếp tục được nối dài trong môi trường học đường, góp phần góp phần gắn kết chặt chẽ thầy cô và học trò trong việc chăm sóc sức khỏe học đường, xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học cho thế hệ trẻ.