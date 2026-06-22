Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai đồng hành cùng 15.000 runner tranh tài tại giải chạy "Việt Nam tôi đó"

Khoảng 15.000 vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào sẽ cùng quy tụ và tạo nên làn sóng sắc đỏ sao vàng rực rỡ tại giải chạy "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2026".

Ngày 22/6 đã diễn ra lễ công bố Giải chạy "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2026". Đây là mùa thứ hai giải đấu được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 23/8/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Bên cạnh quy mô ấn tượng, giải chạy năm nay mang đến bước đột phá chuyên môn khi lần đầu tiên ra mắt hệ Elite (hệ siêu bán chuyên) với số lượng giới hạn chỉ 200 suất. Để góp mặt trong danh sách này, các runner phải vượt qua những chuẩn thành tích vô cùng gắt gao trong vòng 12 tháng qua. Cụ thể, ở cự ly 42 km, VĐV nam phải đạt mốc dưới 3 giờ 10 phút và VĐV nữ phải dưới 3 giờ 40 phút; trong khi ở cự ly 21 km, chuẩn thời gian tương ứng là dưới 1 giờ 25 phút đối với nam và dưới 1 giờ 40 phút đối với nữ. Đổi lại, các chân chạy xuất sắc thuộc hệ Elite sẽ được hưởng loạt đặc quyền cao cấp như khu vực check-in riêng, vị trí xuất phát ưu tiên, khu vực phục hồi chuyên sâu và trang phục thi đấu áp dụng công nghệ tiên tiến.

Đồng hành cùng giải đấu trong vai trò đại sứ hình ảnh là tượng đài của làng điền kinh Việt Nam - HLV, VĐV Nguyễn Văn Lai. Với bảng thành tích lẫy lừng gồm 6 tấm HCV SEA Games và nhiều năm thống trị cự ly 5.000 m lẫn 10.000 m quốc gia, sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ tiếp thêm ngọn lửa đam mê và tinh thần bứt phá giới hạn cho cộng đồng runner.

Lễ công Giải chạy Việt Nam tôi đó (Ảnh: BTC)

Giải chạy hứa hẹn sẽ có sự tham gia của các VĐV chuyên nghiệp (Ảnh: BTC)

Không chỉ dừng lại ở một ngày hội thể thao thuần túy, "Việt Nam tôi đó 2026" do Công ty CP Zaha Việt Nam tổ chức còn tiên phong lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ. Xuyên suốt giải chạy, ban tổ chức sẽ triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, cam kết thu gom, phân loại và tái chế toàn bộ rác thải nhựa tại các trạm tiếp nước, hướng tới một giải đấu xanh, bền vững và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.

Hệ thống cự ly & Giờ xuất phát:

+ 42 km: Khởi tranh 02h00 sáng

+ 21 km: Khởi tranh 03h30 sáng

+ 9.2 km: Khởi tranh 06h00 sáng

+ 2.9 km: Khởi tranh 08h45 sáng